  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Pamačius, ką bažnyčioje daro Lietuvos vienuolės, nustebtų dažnas: tai išvysite ne kasdien

2025-12-02 14:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-12-02 14:20

Lapkričio 30-ąją buvo paminėtas Kauno seserų benediktinių vienuolyno įsikūrimo laikinojoje sostinėje 400-ojo jubiliejaus šventės užbaigimas – jį vainikavo jautrus vienuolių šokis bažnyčioje.

Seserys benediktinės (nuotr. Telšių vyskupija / Facebook)

0

Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ skelbė Telšių vyskupija, po šv. Mišių ir muzikinės programos, trys seserys benediktinės atliko palaiminimo šokį-maldą.

Jubiliejų vainikavo seserų benediktinių šokis

Vyskupijos pasidalintas įrašas socialiniuose tinkluose sulaukė šimtų „patinka“ paspaudimų, o komentatoriai išvystą vaizdą apibūdino vienu, bet daug pasakančiu žodžiu: „nuostabu“.

„Benediktinės šokiu apvainikavo jubiliejų

Šventųjų 2025 metų pirmąjį Advento sekmadienį, lapkričio 30 d., Kauno benediktinių vienuolyne įvyko Kauno seserų benediktinių vienuolyno įsikūrimo Kaune 400-ųjų metų jubiliejaus šventės užbaigimas.

Šv. Mišioms Kauno šv. Mikalojaus bažnyčioje vadovavo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, koncelebravo Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, Palendrių benediktinų vienuolyno prioras t. Kazimieras Milaševičius OSB, seserų kapelionas mons. Adolfas Grušas, ir kan. Haroldas Šneideraitis. Pamaldos prasidėjo prietemoje, nes buvo palaimintas Advento vainikas, o vienuolyno priorė ses. Paulina Aleksandra Vanagaitė OSB įžiebė pirmąją žvakę. Bažnyčia prisipildė šviesos.

Vysk. Jonas Ivanauskas homilijoje atskleidė žmogaus bendravimo su Dievu dinamiką ypatingą dėmesį skirdamas pašvęstajam gyvenimui. Ganytojas dėkojo seserims už jų pasišventimą ir svarbią evangelizacinę misiją bei už pal. Teofiliaus Matulionio šventumo garso sklaidą Kaune. Po šv. Mišių seserys pristatė idėją kurti dokumentinį filmą apie seserų įsikūrimą Kaune ir parodė ištraukas iš būsimo filmo.

Po muzikinės programos, kurią atliko svečiai – Lietuvos teatro ir muzikos akademijos absolventai, šventės dalyviai sulaukė ypatingo trio: trys seserys benediktinės skyrė palaiminimo šokį – maldą. Po vienuolių šokio šventės dalyviai palaimingą akimirką sustabdė bendroje nuotraukoje, o bendrystę pratęsė prie gausaus vienuolių ruošto stalo.

Telšių vyskupijos kurijos informacija“, – dalijosi Telšių vyskupija.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

