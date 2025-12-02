Pamačius, ką bažnyčioje daro Lietuvos vienuolės, nustebtų dažnas: tai išvysite ne kasdien

Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ skelbė Telšių vyskupija, po šv. Mišių ir muzikinės programos, trys seserys benediktinės atliko palaiminimo šokį-maldą.
Jubiliejų vainikavo seserų benediktinių šokis
Vyskupijos pasidalintas įrašas socialiniuose tinkluose sulaukė šimtų „patinka“ paspaudimų, o komentatoriai išvystą vaizdą apibūdino vienu, bet daug pasakančiu žodžiu: „nuostabu“.
„Benediktinės šokiu apvainikavo jubiliejų
Šventųjų 2025 metų pirmąjį Advento sekmadienį, lapkričio 30 d., Kauno benediktinių vienuolyne įvyko Kauno seserų benediktinių vienuolyno įsikūrimo Kaune 400-ųjų metų jubiliejaus šventės užbaigimas.
Šv. Mišioms Kauno šv. Mikalojaus bažnyčioje vadovavo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, koncelebravo Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, Palendrių benediktinų vienuolyno prioras t. Kazimieras Milaševičius OSB, seserų kapelionas mons. Adolfas Grušas, ir kan. Haroldas Šneideraitis. Pamaldos prasidėjo prietemoje, nes buvo palaimintas Advento vainikas, o vienuolyno priorė ses. Paulina Aleksandra Vanagaitė OSB įžiebė pirmąją žvakę. Bažnyčia prisipildė šviesos.
Vysk. Jonas Ivanauskas homilijoje atskleidė žmogaus bendravimo su Dievu dinamiką ypatingą dėmesį skirdamas pašvęstajam gyvenimui. Ganytojas dėkojo seserims už jų pasišventimą ir svarbią evangelizacinę misiją bei už pal. Teofiliaus Matulionio šventumo garso sklaidą Kaune. Po šv. Mišių seserys pristatė idėją kurti dokumentinį filmą apie seserų įsikūrimą Kaune ir parodė ištraukas iš būsimo filmo.
Po muzikinės programos, kurią atliko svečiai – Lietuvos teatro ir muzikos akademijos absolventai, šventės dalyviai sulaukė ypatingo trio: trys seserys benediktinės skyrė palaiminimo šokį – maldą. Po vienuolių šokio šventės dalyviai palaimingą akimirką sustabdė bendroje nuotraukoje, o bendrystę pratęsė prie gausaus vienuolių ruošto stalo.
Telšių vyskupijos kurijos informacija“, – dalijosi Telšių vyskupija.
