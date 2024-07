Paliekite rožes šiuo mišiniu: rezultatas nustebins

Rožės, kurių yra daugiau kaip 100 rūšių, yra vienos populiariausių gėlių pasaulyje. Šios gėlės vertinamos dėl daugybės spalvų, o kai kurios pasižymi nuostabiu kvapu.

Rožių žiedai būna įvairūs – nuo mažų ir kompaktiškų iki didelių ir vešlių. Kad jos išliktų sveikos ir nuolat žydėtų, vegetacijos metu jas reikia nuolat tręšti, rašo express.co.uk.

Naminis mišinys rožėms

Daugelis sodininkystės entuziastų kalba apie bananų žievelių galią rožėms, todėl viena moteris nusprendė tai išbandyti pati ir savo rezultatais pasidalijo „Facebook“ puslapyje „Show Me Your Plants Garden and Yard“.

„Tiesiog norėjau pasakyti, kad pirmą kartą išbandėme bananų žievelių vandenį ant sode augančių rožių ir jis tikrai daro įtaką, – rašė Sangeeth Alexander. – Jau pastebėjau, kad mano rožės žydi kaip niekada anksčiau ir žiedų yra daug daugiau. Tai fantastiška.“

„Aš tiesiog sumečiau bananų žieveles į kibirą su vandeniu ir palikau lauke maždaug savaitei, o paskui tuo vandeniu palaisčiau po rožių krūmais“, – paaiškino moteris.

Grupės narius rezultatai nustebino, kai ji pasidalijo keliomis žydinčių rožių nuotraukomis.

Pasak „Bio Weed“ sodininkystės ekspertų, bananų žievelės yra puikus pasirinkimas.

„Bananuose yra daug fosforo – tai viena iš esminių maistinių medžiagų augalų sveikatai“, – teigė jie.

Žievelėse yra daug kalio, kuris stiprina bendrą augalo imuninę sistemą, o ji užtikrina apsaugą nuo bet kokių ligų.

Bananų žievelės puikiai tinka ne tik rožėms, bet ir kitiems augalams ar tiesiog kompostavimui.

Vienas sodininkas patvirtino, kad šis patarimas tinka kiekvienam augalui. „Iš tikrųjų pastebėjome, kad bananų žievelės yra puiki trąša visų rūšių augalams“, – sakė Kel Galloway.