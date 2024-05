Palaistykite pelargonijas šiuo mišiniu: žydės kur kas daugiau

Pelargonijas būtina aprūpinti reikalingomis maistinėmis medžiagomis, kad jos puikiai augtų ir turėtų stiprią šaknų sistemą. Kad užtikrintumėte pakankamą maistinių medžiagų kiekį, galite laistyti pelargonijas naminiu mišiniu.

Naminės trąšos pelargonijoms

Norėdami pasigaminti naminių natūralių skystų trąšų pelargonijoms laistyti, kad paskatintumėte jų augimą, nulupkite nuplautas bulves, sudėkite lupenas į indą, užpilkite vandeniu ir indą uždenkite.

Palikite vandenyje užmerktas bulvių lupenas pastovėti tris ar daugiau dienų, kasdien vis pamaišykite. Tada skystį perkoškite ir supilkite aplink pelargonijas.

Šios naminės trąšos gali turėti gana nemalonų kvapą, todėl jomis laistyti geriau lauke, o ne namuose, rašo housedigest.com.

Sodininkai jau seniai naudoja bulvių lupenas naminių trąšų gamybai dėl kelių priežasčių. Pirma, bulvių daugelis jau turi namuose, o panaudojant lupenas kaip natūralias trąšas sumažinamas maisto atliekų kiekis.

Pačiose lupenose gausu maistingųjų medžiagų, įskaitant kalį, magnį ir fosforą. Bulvės ypač vertingos dėl jose esančio kalio, kuris suaktyvina fermentus, gaminančius baltymus ir cukrų ir padeda pagerinti augalų augimą.

Tačiau turėtumėte žinoti, kad kalis taip pat padidina dirvožemio šarmingumą, nors pelargonijos labiau patinka rūgštesnis dirvožemis. Per didelis kalio kiekis taip pat slopina magnio, kuris padeda išlaikyti žalią ir sveiką lapiją, įsisavinimą.

Taigi namines bulvių trąšas pelargonijoms naudokite saikingai, kad dirvožemis būtų subalansuotas. Be to, nepamirškite, kad gaminant trąšas geriau naudoti lietaus vandenį dėl jame esančių natūralių organizmų, kurie padeda fermentacijos procesui, be to, jame nėra cheminių medžiagų.

Lietaus vandenyje taip pat yra biologiškai prieinamos nitratų formos, tai yra augalai juos lengviau įsisavina, o nitratai yra svarbus natūralus makroelementas augalų augimui. Vis dėlto, jei neturite lietaus vandens, galite naudoti ir vandenį iš krano.