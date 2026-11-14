Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Paklausus, ar galima rinkti grybus po šalnų, žodžių į vatą nevyniojo: „Nereikia tikėtis, kad...“

2026-11-14 13:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Liepa Svirskaitė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-14 13:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

Socialiniuose tinkluose esančiose grybautojų grupėse dar galima matyti miškuose aptinkamų grybų. Vis tik, ar prasidėjus šalnoms vertėtų juos rinkti? Dalijamės atsakymu su jumis.

Paklausus, ar galima rinkti grybus po šalnų, žodžių į vatą nevyniojo (tv3.lt fotomontažas)
GALERIJA (14)

Socialiniuose tinkluose esančiose grybautojų grupėse dar galima matyti miškuose aptinkamų grybų. Vis tik, ar prasidėjus šalnoms vertėtų juos rinkti? Dalijamės atsakymu su jumis.

REKLAMA
0

Savo žiniomis apie grybų pokyčius šalnų periodu pasidalijo Gamtos tyrimų centro mikologas Jonas Kasparavičius.

(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Grybavimas žiemą

Ar galima rinkti grybus po šalnų?

Pasidomėjus, ar vertėtų rinkti grybus po šalnų, pašnekovas kategoriško atsakymo nepateikė. Anot jo, šalnos grybus gali paveikti skirtingai, nes tai priklauso nuo vietos, kurioje grybas augo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip pat, anot jo, skirtingos pačių grybų savybės lemia tai, kad vienus iš jų šaltis veikia labiau, kitus mažiau.

REKLAMA
REKLAMA

„Kartais galima matyti, kad grybas jau stipriai nukentėjęs nuo šalčio. Pavyzdžiui, kai kurios rudmėsės ar kiti grybai gali būti suglebę, pakeitę spalvą, pasidarę lipnūs arba pažeistais kraštais.

REKLAMA

Tad kiekvieną rastą grybą reikia apžiūrėti individualiai. Jeigu matosi akivaizdžių pašalimo požymių, tokio grybo geriau neimti. Jei grybas atrodo sveikas ir nepažeistas, jį rinkti galima“, – nurodė jis.

Pasidomėjus, kaip grybus veikia vis pasikartojančios šalnos ir atšilimai bei ar šį procesą galima palyginti su mėsos atšildymu ir pakartotiniu užšaldymu, J. Kasparavičius sakė, kad iš fizinės pusės šis panašumas išties yra.

REKLAMA
REKLAMA

Vis tik praktikoje tokios sąlygos, pasak jo, ne visuomet susidaro. Jis pasakojo, kad retai pasitaiko, kad šalnos kartotųsi kasnakt ir ilgą laiką, nes dažniausiai būna viena ar dvi šalnų naktys, o vėliau oras atšyla.

„Jeigu grybas daug kartų sušąla ir atitirpsta, tai paprastai matyti plika akimi. Kaip ir su mėsa, kuri buvo užšaldyta, atšildyta ir vėl užšaldyta, taip ir grybas praranda savo kokybę, todėl nereikėtų vadovautis vien draudimais ar kategoriškais teiginiais.

Reikia pasitikėti savo akimis: pasižiūrėti, ar grybas nepakeitė spalvos, ar neatsirado nemalonus kvapas, ar nepakito jo struktūra. Stipriai pašalusį grybą dažniausiai labai lengva atpažinti“, – pasakojo jis.

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų