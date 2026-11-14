Paklausus, ar galima rinkti grybus po šalnų, žodžių į vatą nevyniojo: „Nereikia tikėtis, kad...“

Savo žiniomis apie grybų pokyčius šalnų periodu pasidalijo Gamtos tyrimų centro mikologas Jonas Kasparavičius.
Ar galima rinkti grybus po šalnų?
Pasidomėjus, ar vertėtų rinkti grybus po šalnų, pašnekovas kategoriško atsakymo nepateikė. Anot jo, šalnos grybus gali paveikti skirtingai, nes tai priklauso nuo vietos, kurioje grybas augo.
Taip pat, anot jo, skirtingos pačių grybų savybės lemia tai, kad vienus iš jų šaltis veikia labiau, kitus mažiau.
„Kartais galima matyti, kad grybas jau stipriai nukentėjęs nuo šalčio. Pavyzdžiui, kai kurios rudmėsės ar kiti grybai gali būti suglebę, pakeitę spalvą, pasidarę lipnūs arba pažeistais kraštais.
Tad kiekvieną rastą grybą reikia apžiūrėti individualiai. Jeigu matosi akivaizdžių pašalimo požymių, tokio grybo geriau neimti. Jei grybas atrodo sveikas ir nepažeistas, jį rinkti galima“, – nurodė jis.
Pasidomėjus, kaip grybus veikia vis pasikartojančios šalnos ir atšilimai bei ar šį procesą galima palyginti su mėsos atšildymu ir pakartotiniu užšaldymu, J. Kasparavičius sakė, kad iš fizinės pusės šis panašumas išties yra.
Vis tik praktikoje tokios sąlygos, pasak jo, ne visuomet susidaro. Jis pasakojo, kad retai pasitaiko, kad šalnos kartotųsi kasnakt ir ilgą laiką, nes dažniausiai būna viena ar dvi šalnų naktys, o vėliau oras atšyla.
„Jeigu grybas daug kartų sušąla ir atitirpsta, tai paprastai matyti plika akimi. Kaip ir su mėsa, kuri buvo užšaldyta, atšildyta ir vėl užšaldyta, taip ir grybas praranda savo kokybę, todėl nereikėtų vadovautis vien draudimais ar kategoriškais teiginiais.
Reikia pasitikėti savo akimis: pasižiūrėti, ar grybas nepakeitė spalvos, ar neatsirado nemalonus kvapas, ar nepakito jo struktūra. Stipriai pašalusį grybą dažniausiai labai lengva atpažinti“, – pasakojo jis.
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