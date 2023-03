Pabarstykite šiais milteliais gėles namuose: sukraus neregėtą skaičių žiedų

Pelėsis gali atsirasti vazoninių augalų dirvožemyje po to, kai jie buvo persodinti iš lauko žiemai, arba pelėsis gali veistis vazonuose, kurie ištisus metus yra laikomi viduje. Pelėsis dirvožemyje atsiranda dėl įvairių priežasčių.

Grybeliai, jei jie atsiranda ant kambarinių augalų žemės, visada yra ženklas, kad nesudarėte tinkamų sąlygų augalui augti. Tokiose situacijose verta nedelsiant imtis priemonių, kol problema netapo rimtesnė.

Kaip išvengti pelėsio vazone?

Nuolat drėgnas dirvožemis sudaro palankias sąlygas pelėsiui augti. Tinkamas dirvožemio drenažas gali padėti apsisaugoti nuo pelėsio atsiradimo. Pašalinus užkrėstą augalą, pelėsių sporos gali toliau gyventi dirvožemyje. Todėl prieš sodinimą dirvožemį visada reikia dezinfekuoti.

Jei naudojate praėjusio sezono dirvožemį, prieš naudodami jį kitiems augalams, turėtumėte jį pakaitinti orkaitėje, kad būtų sunaikinti visi kenksmingi mikrobai.

Tai paprastas ir veiksmingas būdas, kurį žinojo jau mūsų mamos ir močiutės. Šis būdas puikiai veikia ir padeda apsaugoti dirvožemį bei augalus, kuriuos vėliau į šį dirvožemį pasodinsite.

Jei jau atsirado baltosios apnašos, atskirkite jas nuo dirvožemio ir kuo greičiau išmeskite. Dabar ant kepimo skardos paskleiskite išimtą žemę. Įdėkite ją į iki 90°C temperatūros įkaitintą orkaitę. Kaitinkite bent 30 minučių (bet ne ilgiau, nes sudeginsite).

Per tą laiką reikėtų kelis kartus pamaišyti. Taip paruoštame dirvožemyje nebus pelėsių, taip pat ir daugybės plika akimi nematomų mikrobų. Be to, galite atsižvelgti į tai, kad atsikratysite ir kitų kenkėjų, kurie gali būti dirvožemyje.

Kaip atsikratyti pelėsio vazono dirvožemyje, jei jis jau atsirado?

Yra keletas būdų, kaip atsikratyti grybelio vazono žemėje. Štai keletas paprasčiausių, tačiau, daugelio sodininkų ir ekspertų nuomone, veiksmingų būdų:

– persodinkite augalą į sterilų dirvožemį;

– išdžiovinkite vazonų žemę tiesioginiuose saulės spinduliuose;

– pašalinkite pelėsį nuo augalo ir nupurkškite jį fungicidu;

– į augalų dirvožemį įmaišykite natūralios priešgrybelinės medžiagos;

– naujus augalus iš karto persodinkite į sterilią dirvą.

Cinamonas padės nuo miltligės. Jei nenorite keisti dirvožemio ar naudoti cheminių fungicidų, pabarstykite dirvą cinamonu. Jo antigrybelinės savybės turėtų natūraliai išgelbėti jūsų augalus.