Paaiškino, kaip rūpintis jautria veido oda vasarą: pravers 5 taisyklės

„Kad ir kaip malonu leisti laiką lauke, mėgautis paplūdimio teikiamais malonumais ar popietėmis jaukiai įsitaisyti terasoje, jei norite nekelti pavojaus savo odos sveikatai, turėtumėte atsižvelgti į papildomą jos priežiūrą. Patartina priežiūros ritualus įtraukti į savo kasdienę rutiną vasaros sezonu, ypač, jei jūsų oda yra itin jautri. Pirmuoju pasirinkimu galėtų tapti veido serumai, kurie, naudojami atskirai arba derinami tarpusavyje, padės jautriai odai įveikti temperatūrų pokyčius, išvengti didesnių problemų ir atrodyti sveikai“, – pataria S. Mikalauskaitė. Tarp specialistės patarimų į sąrašą patenka prancūzų prekių ženklo „Mixa“ farmacijos laboratorijose sukurta naujoji veido serumų linija. Šiuos serumus galima maišyti ir tarpusavyje, taip išgaunant dar geresnius rezultatus.

Veido odos priežiūros rutiną rinkitės pagal oro temperatūrą

Kaip teigia grožio terapeutė, nors vasarą oda pasislepia po įdegiu ir atrodo sveikesnė, taip yra tik iš pirmo žvilgsnio. Anot jos, karštuoju metų laiku odos ligos linkusios paaštrėti. „Šiuo laikotarpiu veido priežiūros priemones reikėtų pasirinkti pagal odos būklę, stebint, ar nėra dehidratacijos arba rožinės požymių. Svarbu suprasti, ko šiuo metu veido odai labiausiai trūksta ir, žinoma, nepamiršti jos drėkinti.“

Pasak S. Mikalauskaitės, didžiausia klaida, kai lauke karšta ir prakaituojama – nieko netepti ant veido. „Tokiu atveju rekomenduojama pasirinkti lengvas, drėkinančias priemones. Veidą ryte bei vakare būtina prausti šaltu vandeniu, o nusausinimą atlikti vienkartinėmis servetėlėmis, štampuojamais judesiais“, – pažymi ekspertė.

Esant itin aukštai temperatūrai, specialistė rekomenduoja visą pagrindinę odos priežiūros rutiną perkelti į vakarą ir kompensuoti neatliktas procedūras. „Dažniau užsidėkite naktines veido kaukes, būtinai naudokite serumus. Jei atsirado bėrimų, ryte ir vakare niacinamido serumą pamaišykite su hialurono arba vitamino C serumu ir tepkite ant švarios veido odos.“

Nepamirškite pasirūpinti mišria oda

Grožio terapeutė pastebi, kad dažnai mišrios odos savininkės mano, jog jai nereikia papildomos drėgmės. „Tačiau yra priešingai: reguliari mišrios odos priežiūra padės išlaikyti odą švarią ir sveiką. Rinkitės švelnų valiklį, kuris neatims natūralios drėgmės arba nepažeis lipidinio barjero. Mišrios odos priežiūrai naudokite niacinamido serumą ir nepamirškite drėkinti kaklo – tam puikiai tiks hialurono rūgšties serumas“, – pataria S. Mikalauskaitė.

Anot jos, ant serumo, kad ir plonu sluoksniu, būtina užtepti veido kremą, pavyzdžiui, švytinčių dalelių turintį kremą. Jis „užrakins“ serumo veikliąsias medžiagas odoje ir leis joms visiškai atsiskleisti.

Svarbu – tinkamas priemonių naudojimo eiliškumas

Kaip pastebi specialistė, kartais dvejojama, kokia eilės tvarka reikėtų tepti veido priežiūros priemones. „Tvarka yra labai paprasta. Jei vasaros diena nėra karšta, odą pirmiausiai prausiame, tonizuojame, tepame serumus, kremą ir šiek tiek palaukę – SPF filtrą. Tada ant viršaus galima daryti makiažą. Dedant priemones ant SPF kremo viršaus, jis vis tiek apsaugo. Dar geriau, jei pati priemonė turi SPF“, – pasakoja S. Mikalauskaitė.

Grožio terapeutė papildo, jog būnant lauke, SPF būtina reaplikuoti kas valandą ar kas dvi, o besilaukiančioms – kas valandą.

Vasarą – nė žingsnio be SPF

Kalbant apie saulės vonias, dažnas gali pastebėti odos pigmentacijas, strazdanėles ir atrodo, kad tai – vienintelė saulės sukeliama žala. Tačiau, anot grožio specialistės, plika akimi nematome to, kas vyksta gilesniuose odos sluoksniuose. Be to, ilgai būnant saulėje, padidėja melanomos rizika.

„Žinoma, reikėtų nepamiršti, kad mūsų oda iš vidaus sensta – ovalo praradimas, priešlaikinis senėjimas, melanoma, pigmentinės dėmės ant veido, kaklo, plaštakų. Taip pat – didelės ir smulkios raukšlės, odos drėgmės praradimas – yra saulės sukelta žala“, – sako S. Mikalauskaitė.

Pasak grožio terapeutės, kol už lango vasara, mums atrodo, kad oda yra nepraradusi drėgmės. „Tačiau rudenį gauname pylos nuo savo odos už visas vasaros nuodėmes. Ji atrodo negraži, praradusi elastingumą ir drėkinimą, dar labiau išryškėja odos ligos, rožinė, kuperozė, aknė bei randai. Todėl net ir apsiniaukusią vasaros dieną būtina naudoti priemones, turinčias SPF“.

Priemonės su stipriu retinoliu – nerekomenduojamos

Paklausta, kokių veido odos priemonių vasarą reikėtų vengti, specialistė pataria šiltuoju metų laiku atsisakyti stiprų retinolį bei alkoholio turinčių priemonių, nuo kurių oda gali sudirgti, parausti bei pleiskanoti.

„Vasarą itin svarbu atsižvelgti į naudojamų priemonių sudėtis – jos turi būti saugios ir patikrintos dermatologų. Jei nežinote, ar priemonė tinkama jūsų veido odai ir ją saugu naudoti, visada galima pasitarti su gydytoju ar dermatologu“, – pataria grožio terapeutė S. Mikalauskaitė.