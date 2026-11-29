Kaip rašoma nakedpaper.com, tualetų istorija atskleidžia, kaip per šimtmečius keitėsi ne tik žmonių higienos įpročiai, bet ir požiūris į privatumą.
Viduramžių tualetai
Viduramžiais karaliai ir karalienės naudojosi ne tokiais tualetais, kokius turime šiandien. Tuomet buvo paplitę vadinamieji garderobai – specialios patalpos arba spintos, kuriose laikyti drabužiai ir kiti vertingi daiktai.
Tačiau kai kurie garderobai atliko ir kitą funkciją – juose buvo įrengtos vietos gamtiniams reikalams atlikti. Patalpos grindyse būdavo anga, pro kurią atliekos patekdavo į specialią duobę arba griovį. Kai kuriais atvejais jos tiesiog iškrisdavo į pilies griovį.
Žodis „garderobas“ kilo iš prancūzų kalbos žodžių „garder“, reiškiančio saugoti, ir „robe“ – drabužis. Anuomet buvo tikima, kad šlapimo kvapas ir jame esantis amoniakas gali padėti apsaugoti drabužius nuo kandžių.
Tokių viduramžių sanitarinių įrenginių pėdsakų galima aptikti ir šiandien išlikusiuose istoriniuose pastatuose, pavyzdžiui, Linlitgou rūmuose Škotijoje ar Biuresheimo pilyje Vokietijoje.
Privy – žingsnis didesnio privatumo link
Viduramžiams artėjant prie pabaigos, o Europos gyventojų skaičiui augant, vis didėjo ir sanitarinių patalpų poreikis. XVI amžiuje Anglijoje išpopuliarėjo vadinamieji „privy“ – nedideli lauko tualetai.
Šis angliškas žodis kilo iš lotyniško „privatus“, reiškiančio asmeninį arba privatų. Tokie tualetai dažniausiai būdavo paprastos medinės konstrukcijos, pastatytos virš duobės ar griovio, į kurį patekdavo atliekos.
Skirtingai nei garderobai, įrengti pačiuose pastatuose, lauko tualetai dažniausiai būdavo statomi atokiau nuo gyvenamųjų patalpų. Taip buvo siekiama sumažinti nemalonius kvapus ir galimą ligų plitimą.
Kaimo vietovėse tokie tualetai buvo naudojami dar ir XIX amžiuje. Tačiau miestams augant ir plintant vidaus vandentiekiui, jų reikšmė pamažu mažėjo.
Kaip atsirado trumpinys WC?
Perėjimas nuo lauko tualetų prie šiuolaikinių patalpų buvo svarbus sanitarijos technologijų pokytis. Didelę įtaką tam turėjo Viktorijos laikų Anglijoje sparčiai plėtotos kanalizacijos sistemos ir vidaus vandentiekis.
XIX amžiuje pradėtas vartoti terminas „water closet“, kurio trumpinys yra WC. Jis gana tiksliai apibūdino naują tualeto tipą – nedidelę, dažnai vos spintos dydžio patalpą namuose, kurioje buvo galima naudotis vandeniu nuplaunamu tualetu.
Iki tol žmonės buvo įpratę prie lauko tualetų, todėl mintis įsirengti tokį įrenginį namuose iš pradžių ne visiems atrodė patraukli. Vis dėlto šios naujovės populiarėjimą paskatino ir to meto verslininkai.
Vienas žinomiausių vardų tualetų istorijoje – Thomas Crapperis. Nors jam dažnai, tačiau klaidingai priskiriamas nuleidžiamo tualeto išradimas, jis iš tiesų prisidėjo prie tokių įrenginių populiarinimo Anglijoje.
T. Crapperis atidarė viešas ekspozicijų sales, kuriose demonstravo savo įmonės gaminamus tualetus ir santechnikos įrangą. 1870 metais jo įmonė gavo karališkąjį leidimą įrengti 30 tualetų Sandringamo rezidencijoje.
Jo patentuoti U formos vamzdžio ir sifono sprendimai taip pat padėjo tobulinti sanitarinę įrangą. Tokie patobulinimai priartino tualetus prie šiandien mums įprastų įrenginių.
Kodėl WC pavadinimas išliko iki šių dienų?
Nors visas terminas „water closet“ šiandien vartojamas rečiau, jo trumpinys WC vis dar gerai pažįstamas. Ypač dažnai jį galima pamatyti senesniuose pastatuose, viešosiose vietose ar Jungtinės Karalystės užeigose.
Per laiką atsirado ir kitų tualeto pavadinimų – nuo neutralaus angliško „restroom“ iki britų pamėgto „loo“. Vis dėlto WC išliko kaip trumpas ir lengvai atpažįstamas užrašas.
Nuo viduramžių garderobų iki šiuolaikinių nuleidžiamų tualetų sanitarijos sistema nuėjo ilgą kelią. O pavadinimas WC primena laikotarpį, kai vandens naudojimas tualetuose buvo didelis technologinis žingsnis į priekį.
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