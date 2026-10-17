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TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Matote šią skylutę ant rašiklių? Nustebsite, kam ji skirta

2026-10-17 16:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-17 16:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

Tikriausiai per gyvenimą esate naudoję šimtus rašiklių, nė kiek nesusimąstydami apie jų dangtelius. Tačiau, atidžiau pažvelgę į įprastą tušinuką, galite pastebėti mažą skylutę dangtelio viršuje. O ar žinote, kam ji skirta?

Rašiklio kamštelyje esanti skylutė (nuotr. tv3.lt fotomontažas)

Tikriausiai per gyvenimą esate naudoję šimtus rašiklių, nė kiek nesusimąstydami apie jų dangtelius. Tačiau, atidžiau pažvelgę į įprastą tušinuką, galite pastebėti mažą skylutę dangtelio viršuje. O ar žinote, kam ji skirta?

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Ji gali atrodyti kaip nereikšminga dizaino detalė arba elementas, skirtas tam, kad dangtelis nebūtų visiškai sandarus.

Iš tiesų ši anga susijusi su svarbiu saugumo aspektu, kuris daugelį metų darė įtaką rašiklių dangtelių dizainui. Taigi, kodėl rašiklio dangtelyje yra skylutė? Išsiaiškinkime, rašo hindustantimes.com.

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Kodėl rašiklio dangtelyje yra skylutė?

Daugelio rašiklių dangteliuose esanti anga sukurta taip, kad pro ją galėtų praeiti oras. Tai padeda sumažinti uždusimo riziką, jei dangtelis netyčia patektų į kvėpavimo takus.

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Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO) yra nustačiusi specialų standartą rašymo ir žymėjimo priemonių dangteliams.

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Standarte ISO 11540:2021 numatyti reikalavimai, kuriais siekiama sumažinti uždusimo riziką dėl rašiklių ir žymeklių dangtelių, ypač tų, kuriuos gali naudoti vaikai iki 14 metų amžiaus.

Skylutė nepadaro rašiklio dangtelio saugaus nuryti ar patekti į nosį. Tačiau toks dizainas gali padėti išvengti visiško kvėpavimo takų užblokavimo, nes leidžia pro dangtelį praeiti bent šiek tiek oro.

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Kodėl ši skylutė svarbi?

Rašikliai ir žymekliai yra kasdieniai daiktai, kuriuos vaikai naudoja labai dažnai, o mažesni vaikai kartais įsideda kanceliarines priemones į burną.

Į kvėpavimo takus patekęs rašiklio dangtelis gali tapti rimtu springimo ar uždusimo pavojumi. Dėl šios priežasties saugumo standartuose ypatingas dėmesys skiriamas dangtelių konstrukcijai ir jų gebėjimui praleisti orą.

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ISO 11540:2021 taikomas rašymo ir žymėjimo priemonėms, kurias normaliomis arba numanomomis naudojimo sąlygomis gali naudoti vaikai iki 14 metų amžiaus.

Ar skylutė visada buvo rašiklio dizaino dalis?

Rašiklių dangteliai ne visada atrodė taip, kaip atrodo šiandien. Saugumo reikalavimai ir dizaino sprendimai laikui bėgant keitėsi.

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Remiantis BIC istoriniais duomenimis, 1991 m. „BIC Cristal“ rašiklio dangtelyje buvo išgręžta skylutė, siekiant atitikti Didžiosios Britanijos standartą BS 7272-1, kurio tikslas buvo sumažinti uždusimo riziką netyčia prarijus dangtelį.

Šis pokytis parodo, kaip maža detalė, kuri šiandien atrodo visiškai įprasta, tapo platesnio požiūrio į kanceliarinių prekių saugumą dalimi.

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Taigi ši maža anga yra daugiau nei dizaino ypatybė. Daugelyje rašiklių ji yra saugumo sumetimais sukurto dizaino dalis, leidžianti pro dangtelį praeiti orui ir padedanti sumažinti uždusimo riziką, jei dangtelis būtų netyčia įkvėptas.

Todėl kitą kartą uždėdami rašiklio dangtelį prisiminkite, kad net ir paprasčiausi kasdieniai daiktai gali būti sukurti pasitelkus kruopščiai apgalvotus inžinerinius sprendimus.

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