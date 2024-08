Paaiškėjo tikrieji princo Williamo ir pamotės santykiai: viešumoje viskas atrodo kitaip

1998 metais princui Williamui buvo 17 metų, kai tėvas, karalius Charlesas, per mokyklos atostogas koledžo laikotarpiu supažindino jį su Kamila Parker Bowles. Nuo tada buvo daug spėlionių apie jų santykių vystymąsi skelbia britų naujienų portalas mirror.co.uk.

Prieš pirmąjį susitikimą jautė įtampą

Princas Williamas grįžo namo savaitgaliui iš prestižinės internatinės mokyklos ir Klarenso rūmuose susitiko su moterimi – Kamila, kuri vėliau tapo jo pamote.

Karališkosios šeimos ekspertas Christopheris Andersenas knygoje „Karalius: Karlo III gyvenimas“ (angl. The Life of Charles III) naujienų portalui „Us Weekly“ pasakojo, kad per pirmąjį susitikimą dabartinė karalienė konsortė buvo nervinga – „drebėjo kaip lapas“. Pasak jos, vos Williamui išėjus, jai prireikė džino su toniku.

Prieš oficialų susipažinimą Williamas ir jo jaunesnysis brolis Harry Kamilą pažinojo kaip „kitą moterį“ dėl jos garsiai nuskambėjusio romano su jų tėvu, kai šis buvo vedęs princesę Dianą. Tuo metu Kamila buvo ištekėjusi už Andrew Parkerio Bowleso.

Po skyrybų ir princesės Dianos tragiškos mirties 1997 m. rugpjūtį, Charlesas ir Kamila galėjo viešai tęsti savo ilgalaikį romaną ir galiausiai paskelbti pasauliui, kad oficialiai yra pora.

Sieja šeimyniški santykiai

Nuo to lemtingo susitikimo 77-erių Kamilos ir 42-ejų Williamo santykiai išliko sudėtingi, nors, atrodo, laikui bėgant jie sušvelnėjo. Šią vasarą paaiškėjo, kad princas Williamas nusprendė nutraukti ryšius su Kamilos seserimi Anabel Elliot, kuri beveik dvidešimt metų dirbo pagrindine Charleso interjero dizainere Kornvalio hercogystėje.

C. Andersenas paaiškino, kad nors šis sprendimas galėjo sukelti tam tikrą įtampą šeimoje, jis nebuvo skirtas nutraukti praeities ryšius. Pasak jo, tai buvo neišvengiamas verslo sprendimas, nes Williamas siekia suburti savo komandą.

Nepaisant galimos trinties, Kamilos ir Williamo santykiai pastaruoju metu pagerėjo, ypač po to, kai ir karaliui Charlesui ir princesei Kate buvo diagnozuotas vėžys.

Parkerių Bowlesų šeimos draugas atskleidė, kad laikui bėgant Williamas su Kamila suartėjo. Kitas žmogus taip pat atskleidė, kad dabar juos sieja šeimyniški santykiai.