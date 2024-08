Paaiškėjo, kur šiemet stovės Kalėdų eglė Kaune: rotušėje neišvysite

Kalėdų šventės planai pradėjo aiškėti, kuomet Kauno miesto savivaldybė už daugiau nei 2 tūkst. eurų nusipirko „natūralios Kalėdinės eglutės stovo projekto parengimo paslaugą“, iki liepos 17 dienos vyko ir viešasis konkursas, kurio metu buvo ieškoma Kalėdų eglutės įžiebimo šventės organizatoriaus.

Kauno miesto savivaldybės pasiteiravus, kam bus naudojamas minėtas „natūralios Kalėdinės eglutės stovo“ projektas, Kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė išsklaidė ir visas dvejones dėl naujos Kalėdų eglės vietos.

„Šiemet Kaunas tikisi gyventojus pradžiuginti natūralia Kalėdų eglute. Pagrindinę žiemos švenčių puošmeną planuojama statyti Vienybės aikštėje. Projektas vykdomas, kad žaliaskarę būtų saugu pastatyti aikštėje, po kuria įrengta automobilių parkavimo aikštelė“, – naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ komentavo A. Augonė.

REKLAMA

REKLAMA

Ji pridūrė, kad šiais metais Kalėdų eglutė planuojama naujoje vietoje – Vienybės aikštėje – dėl netrukus užvirsiančių Rotušės aikštės rekonstrukcijos darbų.

REKLAMA

Rotušės aikštės remontas

„Kas vyksta Kaune“ primena, kad Rotušės aikštės rekonstrukciją planuojama pradėti šių metų rudenį, iškart po lauko kavinių sezono.

Šiuo metu aikštėje jau galima išvysti ir paruošiamuosius darbus – Rotušės aikštėje pradėti vieni didžiausių archeologinių tyrimų, kurie kada nors buvo vykdyti Kauno senamiestyje. Jie apims 4 tūkst. kv. metrų plotą.

Planuojama, kad po rekonstrukcijos esama važiuojamoji dalis aplink aikštę išliks grįsta akmenimis. Likusioje suplanuota granito danga.

REKLAMA

REKLAMA

Visas Rotušės aikštės grindinys bus vienodo aukščio, be bortelių ar kitų iškilumų. Prioritetas numatomas pėstiesiems. Be to, planuojama modernizuoti čia pat esantį fontaną – jį pakeis iš grindinio trykštančios vandens srovės.

Kaip įprastai, centrinis aikštės plotas bus pritaikytas šventėms, koncertams bei kitiems renginiams. Čia pat galės įsikurti paviljonai, turgeliai.

Architektai numatę išsaugoti geros būklės brandžius medžius, aplink juos sukurti žalumos saleles. Šalia suprojektuoti skirtingo dydžio apskriti suoliukai.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Eglutė savo vietos neturėjo

Ilgą laiką tęsiama tradicija, jog pagrindinė miesto eglė stovi Rotušės aikštėje pradėta prieš 16 metų.

Prieš tai, vienos vietos eglutė neturėjo – stovėjo Vienybės aikštėje, Laisvės alėjos fontano vietoje, prie Muzikinio teatro ir kitur.

Jau daugiau nei dešimtmetį pagrindinės eglės įvaizdžiu Kaune rūpinasi menininkė Jolanta Šmidtienė, o per visus kūrybos metus ji miestui padovanojo ne vieną įspūdingą eglutę.