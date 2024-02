Paaiškėjo, koks buvo paskutinis princo Philipo prašymas prieš mirtį

Princo Philipo mirtis reiškė ne tik jo ilgametės tarnystės pabaigą, bet ir 73 metus trukusios santuokos su karaliene pabaigą. Vėliau buvo patvirtinta, kad Philipas ramiai mirė Vindzoro pilyje, paskutinėmis akimirkomis šalia buvo ir jo žmona.

2022 m. išleistoje knygoje „The New Royals: Queen Elizabeth‘s Legacy and the Future of the Crown“, karališkosios šeimos ekspertė Katie Nicholl rašė: „Pasak šeimos draugo: „Philipas daug miegojo, bet Elžbieta pasirūpino, kad jam būtų patogu. Ji jam skaitė, leido muziką, jiedu keliavo po prisiminus, kartu vartydami šeimos nuotraukų albumus.“

Paskutinis prašymas – rūpintis mama

Praleisti paskutines akimirkas su princu susirinko ir kiti karališkosios šeimos nariai, įskaitant jų vyriausiąjį sūnų Charlesą. Per vieną iš paskutiniųjų apsilankymų princas Philipas išsakė įpėdiniui širdį veriantį paskutinį prašymą, rašo mirror.co.uk.

„Charlesas taip pat leido paskutines dienas su tėvu ir Pilipas jam pasakė: „Kad ir ką bedarytum, pažadėk man, kad pasirūpinsi savo motina“. Charlesas labai susijaudino“, – teigė ekspertai.

Po Philipo mirties tuometinis princas Charlesas su meile pagerbė savo tėvo atminimą. „Kaip galite įsivaizduoti, aš ir mano šeima labai pasiilgstame tėvo“, – sakė jis žurnalistams.

Jis apibūdino savo tėvą kaip „labai mylimą ir vertinamą žmogų“, taip pat teigė galintis „tik įsivaizduoti, kad jį labai sujaudintų susirinkę daugybė žmonių čia ir kitose pasaulio vietose ir Sandraugoje, kurios gyventojai, manau, taip pat išgyvena netektį ir liūdesį“.

„Mano brangus tėtis buvo ypatingas žmogus, kuris, manau, visų pirma būtų nustebęs dėl reakcijų ir jaudinančių dalykų, kurie apie jį buvo pasakyti, ir šiuo požiūriu mes, mano šeima, esame labai dėkingi už visa tai. Tai padės mums išgyventi šią ypatingai sunkią netektį ir šį ypač liūdną metą“, – sakė jis.

Princas Williamas taip pat viešai pasisakė po senelio Philipo mirties ir pagerbė jo atminimą. „Mano senelio ilgaamžiškumą lėmė jo atsidavimas tarnystei – savo šaliai ir Sandraugai, savo žmonai, karalienei bei mūsų šeimai“, – sakė princas Williamas.