Paaiškėjo, kokie bus likę vasaros orai: patiks ne visiems

Sakoma, kad jeigu per septynių brolių miegančių dieną palyja, lis septynias dienas arba lietingas periodas tęsis net septynias savaites. Tačiau lietus šalies neskalavo – greičiausiai, sausas periodas tęsis ir toliau.

„Ten, kur buvau, nelijo visiškai. Panašu, kad tikrai trūks lietaus ir dar gali būti tikrai labai sausų periodų.

Blogai – grybų reiks labai ilgai laukti ir derlius nebus didelis, nes rugių brandai reikalingas lietus, kitaip sudžiūna grūdeliai ir nebūna pilnos apimties“, – kalbėjo L. Klimka.

Paaiškėjo, kokie bus likę vasaros orai

Jis sako ir anksčiau stebėjęs gamtos ženklus, kad vasara nusimato sausa – tai labai aiškiai parodė lizdus sukančios kregždutės:

„Buvo požymių, kurie rodė sausą vasarą. Pavyzdžiui, kregždutės, kurios gyvena sodybose. Šiemet jos nelipdė kabančių lizdelių, o ieškojo kažkokio pagrindo, sakykim, daržinės balkio ar dar ko nors, kad lizdelis būtų ant tvirto pagrindo.

Kabantis lizdelis, jeigu yra labai sausa, perdžiūva ir nukrinta. Pats stebėjau tokį skirtumą didelį, nes visuomet būdavo kabančių lizdelių prie namo, daržinėje, o šiemet kregždučių net kelios vados ieškojo tvirtesnio pagrindo.“

Rodos, antroji vasaros pusė bus sausa, bet ar karšta? Profesorius pastebi, kad į šalį gali prasiverži ciklonų, o didelių karščių nematyti. Tačiau permainingiems orams reikėtų pasiruošti – jų netrūks.

„Ciklonų ateis į Lietuvą, antroje vasaroje vienas kitas prasiveržia pro Azorų salų sūkurį ir dideli karščiai neturėtų būti. Bent aš nematau dar požymių, kad pas mus būtų smarkiai karšta“, – pastebi pašnekovas.

Aiškėja, koks bus ruduo

Be to, jau galima spręsti ir apie artėjančio rudens orus. Sakoma, jei gegutė kukuoja po Petrinių, tai nėra geras požymis, nes žmonės kukuos dėl pašarų – ūkininkams teks ieškoti iš kur gauti pašaro, kad galėtų išmaitinti bandą per žiemą.

Dar sakydavo, kad gegutė po Petrinių kukuoti nustoja dėl to, kad pavirsta vanagėliu arba užspringsta miežio akuotu. Tačiau L. Klimka sako bendravęs su žmonėmis, kurie sakė dar vakar girdėję ją kukuojant.

„Tai reiškia, kad ruduo bus ilgas, jeigu gegutė ilgai kukuoja. Pastebima dabar ne vienai metai, kad ruduo būna gražus ir ilgai nusitęsiantis. Čia ir su klimato atšilimu, turbūt, susiję.

Nors, aišku, prie permainingumo mūsų klimato ir šios vasaros orų ir Saulės aktyvumas prie to prisideda, ir vandenynų srovių cirkuliacijų pakitimai“, – pastebi etnologas, profesorius L. Klimka.