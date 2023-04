Paaiškėjo, kiek kiaušinių galima suvalgyti per Velykas: ekspertė įspėja

Kauno klinikų Gastroenterologijos klinikos gydytoja dietologė dr. Rūta Petereit pasakoja, kad kalbat apie kiaušinius verta pabrėžti, jog tai yra iš tiesų labai maistingas produktas, kurį verta įtraukti į sveikatai palankių maisto produktų racioną.

„Viename kiaušinyje yra apie 7 gr baltymų, kurie pagal vertę gali būti lyginami su mėsa, žuvimi, ankštinėmis daržovėmis, riešutais. Tad būtent dėl šios priežasties rekomenduojama baltyminių maisto produktų suvalgyti bent kelis kartus per dieną.

Taip pat, nepaisant baltymų naudos, verta pabrėžti ir tai, kad nors kiaušinis yra gyvūninės kilmės produktas, tačiau jis turi didelę maistinę vertę. Kiaušinio baltymas sudarytas iš aminorūgščių, tačiau kiaušiniai taip pat turi ir daug mineralinių medžiagų, mikroelementų, pavyzdžiui, geležies, magnio, seleno, cinko, kalcio, vario, kalio, fosforo ir panašiai, todėl jų vengti nereikėtų“, – nusišypso.

Ar reikia bijoti cholesterolio?

Kiek viename kiaušinyje yra kalorijų, priklauso nuo jo dydžio. Visgi, anot dietologės, viename vidutinio dydžio kiaušinyje, kuris sveria apie 58 gramus, yra apie 57 kcal.

„Žinoma, jei kiaušinis yra didesnis, jis gali turėti 60-70 kcal, tačiau tikrai nėra daug kalorijų turintis maisto produktas“, – priduria.

Nors kiaušiniai yra daugumos lietuvių neatsiejama pusryčių dalis, tačiau kai kurie juos baiminasi vartoti dėl didelio cholesterolio kiekio juose. Viename vidutinio dydžio kiaušinyje, kuris, kaip anksčiau jau minėta, sveria apie 58 gramus, gali būti apie 150 mg cholesterolio, o jeigu kiaušinis yra kiek didesnis, jo gali būti ir apie 200 miligramus.

„Cholesterolio nereikėtų baimintis, kadangi jis yra sudedamoji riebalų dalis. Taip, nors jis yra ir siejamas su širdies bei kraujagyslių ligų vystymusi, tačiau taip nutinka tik esant jo pertekliui. Sveikiems žmonėms cholesterolio, kuris yra kiaušinyje, tikrai nereikėtų baimintis“, – ramina dr. R. Petereit.

Būti atidesniems reikėtų tiems asmenims, kurie turi padidėjusią cholesterolio koncentraciją kraujyje. Cholesterolio gauname ne tik valgydami kiaušinius, tačiau ir iš kitų produktų, todėl dienos norma neturėtų viršyti daugiau nei 300 miligramų.

Kiaušiniuose gausu ne tik įvariausių mikroelementų ar baltymų, tačiau ir antioksidantų – karotenoidų, pavyzdžiui, liuteino, zeaksantino. Šie antioksidantai apsaugo nuo kataraktos vystymosi.

„Taip pat kiaušiniuose yra ir omega-3 riebalų rūgščių, beabejo ir vitaminų – A ir B grupių. Kiaušinis iš tiesų maistingas produktas, ypatingai jeigu yra perkamas iš sertifikuotų ekologinių ūkių. Turtingi mineralinėmis medžiagomis, vitaminais jie padeda apsisaugoti nuo lėtinių ligų, gerina atmintį, stiprina širdį, kraujagysles ir teigiamai veikia nervų bei smegenų veiklą“, – paaiškina kiaušinių naudą pašnekovė.

Kiek kiaušinių galima suvalgyti per dieną?

Gydytoja dietologė sako, kad savo pacientams ji rekomenduoja per dieną suvalgyti ne daugiau kaip 2-3 kiaušinius. Tačiau būtina įsidėmėti, kad tai daryti reikėtų ne kasdieną.

„Jei kalbame apie sveikus žmones, neturinčius ligų, tuomet per savaitę galima suvalgyti ir penkis kiaušinius, tačiau tikrai ne kiekvieną dieną. Jeigu kiaušinių norisi kiekvieną dieną, tuomet išskaidžius tą kiekį, galima suvalgyti po vieną.

Visgi, reikia atkreipti dėmesį į bendrą racioną, kad baltymus gautumėte ne tik iš kiaušinių.

Svarbu pabrėžti vieną labai svarbų akcentą – kiaušinyje nėra vitamino C, todėl norint jo pasisavinti, kiaušinius derėtų valgyti kartu su daržovėmis. Tai yra labai svarbi rekomendacija, nes dauguma kiaušinius renkasi valgyti su riebalais, galimai dėl geresnės konsistencijos, skonio ar įpročių. Nepamirškime, kad už lango pavasaris, turime šviežių daržovių, kuriose – daug vitaminų“, – įspėja dr. Rūta.

Pasiteiravus, kaip galime save apsaugoti nuo persivalgymo per Velykas, kad pasimėgavę kiaušiniais nejustume apsunkimo jausmo, gydytoja primena, kad per šventę neturėtume suvalgyti 6-7 kiaušinius:

„Taip pat yra labai svarbu ir tai, su kuo valgomi kiaušiniai. Apsunkimas priklauso dar ir nuo to, kaip kiaušinis buvo paruoštas. Sunkumo jausmą suteikia pervirtas arba perkeptas kiaušinis. Tačiau virdami juos įsitikinkite, kad šie yra ne per skysti, nes tokiu atveju išlieka salmoneliozės rizika. Per Velykas turėtume suvalgyti 2-3 kiaušinius.“

Majonezas, sviestas, druska... netinkami deriniai?

Ne tik per Velykas, tačiau ir kasdienybėje lietuviai mėgsta kiaušinius paskaninti įvairiausiais pagardais – majonezu, sviestu, druska ir panašiai. Dr. Rūta Petereit pastebi, kad dauguma valgymo įpročių priklauso ir nuo šeimos tradicijų, tačiau vienas populiariausių derinių yra kiaušinių valgymas su majonezu.

„Majonezas nėra rekomenduojamas riebalas organizmui, ypatingai tiems asmenims, kurie serga širdies ir kraujagyslių ligomis ar turi padidėjusią cholesterolio koncentraciją kraujyje. Jiems rekomenduočiau kiaušinius valgyti su daržovėmis.

Sviestas turi sočiųjų riebalų, kurios suaugusiems nėra būtinos, tačiau jeigu jo ir užtepsime plonu sluoksniu ant duonos riekelės, nieko blogo sveikatai nenutiks. Vertėtų pagalvoti, kuo sviestą galėtume pakeisti. Tam puikiai tiktų avokadas, kuris turi monosočiųjų riebalų. Kartu su kiaušiniu ir daržovėmis jis yra puikus derinys“, – rekomenduoja alternatyvą vietoje sviesto pašnekovė.

Piktnaudžiauti druska valgant kiaušinius taip pat nederėtų. Verta atminti, kad per dieną sveikiems asmenims rekomenduojama suvartoti iki 5 gramų druskos (maždaug apie vieną arbatinį šaukštelį). Tačiau dėmesį į tai atkreipti turėtų tie, kurie serga arterine hipertenzija, skundžiasi padidintu kraujo spaudimu ar turi padidėjusią cholesterolio koncentraciją kraujyje:

„Šiems asmenims rekomenduojamas druskos kiekis yra 2 gr per dieną. Juos žmonės dažniausiai jau ir taip gauna su duona, kitais maisto produktais. Vietoje to, prie kiaušinių galima derinti, atrasti žolinius prieskonius.“

Rekomendacijų laikytis reikėtų ir tiems, kurie serga II tipo cukriniu diabetu. „Vėlgi, Velykos yra tikrai didelė šventė, tad pasimėgauti tradiciniu šventės patiekalu – kiaušiniais, tikrai gali ir sergantieji. Svarbiausia tik apsiriboti ne daugiau nei 2-3 kiaušiniais“, – primena gydytoja dietologė.