Paaiškėjo, kas šalia Kate Middleton buvo per visą vėžio gydymą: atsidėkojo įspūdingai

Vienas iš artimiausių princesės Kate patikėtinių buvo paaukštinta į aukščiausiąsias pareigas po to, kai visą vėžio gydymo laiką buvo šalia princesės.

Natasha Archer, anksčiau dirbusi Kate padėjėja ir asmenine stiliste, paskirta vyresniąja privačia poros asistente. Ši žinia pasirodė po to, kai vyriausioji rūmų padėjėja atnaujino savo „LinkedIn“ puslapį, kuriame paskelbė apie naują poziciją.

Pranešama, kad 36-erių metų Natasha, nuolat dalyvaujanti karališkosiose kelionėse ir nešiojanti Kate drabužius bei bagažą, pastaraisiais mėnesiais pasirodė esanti šeimos „stiprybės šaltiniu“, rašoma mirror.co.uk.

Sausio mėnesį ji buvo pastebėta išeinanti iš Londono klinikos po to, kai aplankė Kate, kai jai buvo atlikta pilvo operacija.

Suprantama, kad Natasha padėjo Kate vykti į ligoninę ir iš jos. Asistentė dirbo su princese 17 metų, dar prieš jai ištekant, ir buvo ištikima Kate draugė bei padėjėja.

Tuo tarpu Kate nuo Kalėdų nedalyvavo jokiuose viešuose renginiuose, o sausio mėnesį jai buvo atlikta operacija. Tuomet kovo mėnesį princesė atskleidė, kad gydosi nuo vėžio.

Nors rūmai iš pradžių teigė, kad ji grįš į viešumą tik po Velykų, kol kas nieko nežinoma apie tai, kada ji vėl pradės dirbti, o Kate atskleidė, kad negalės dalyvauti šį šeštadienį vyksiančioje „Trooping the Colour“ ceremonijoje.

Stipriai palaiko šeimą

Karališkosios knygos autorė Claudia Joseph sakė, kad 42 metų Natasha buvo „stiprybės šaltinis“.

„Ji buvo viena iš nedaugelio žmonių, kurie lankė princesę Londono klinikoje, ir, be jokios abejonės, yra pasiekiama jai dieną ir naktį, kai tik ji nori pasikalbėti“, – „Fabulous“ sakė knygos „Kate: The Making of a Princess“ autorė Claudia.

„Penkeriais metais už Kate jaunesnė Natasha jau daugiau nei 13 metų yra princesės aplinkoje ir matė visus svarbiausius jos gyvenimo įvykius: ji buvo šalia jos per karališkąsias vestuves, gimdymus ir keliones po užsienį, o po vaikų gimimo aplankė Kate Londono Šventosios Marijos ligoninės Lindo sparne.“

Natasha yra ištekėjusi už „Getty“ karališkosios šeimos fotografo Chriso Jacksono, kuris taip pat žinomas dėl savo nuostabių šeimos portretų. Pora, kuri yra dviejų sūnų tėvai, linkusi laikytis nuošaliai nuo žiniasklaidos.

Claudia pridūrė: „Abi moteris sieja artimas ryšys, nes jos turi daug bendro: abi mokėsi internatinėse mokyklose, mėgsta meną ir madą, yra motinos – Natašos vyriausias sūnus Teo yra vos keliais mėnesiais jaunesnis už princą Luisą.“

„Iš pradžių Natasha gavo Kate nurodymus, kad jos garderobas atrodytų „karališkai“, kai ji susitikinėjo su princu Williamu. Nuo to laiko ji padėjo Kate „eksperimentuoti su jos garderobu ir paversti ją Sloane Ranger stiliaus ikona“, – teigia Claudia.

Ji taip pat padėjo Williamui patobulinti išvaizdą, nes, kaip pranešama, atsikratė jo „Ascis“ sportinių batelių.