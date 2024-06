Kate Middleton atsiprašė žmonių: liga sutrukdė svarbiam dalykui

K. Middleton, kuri šiuo metu gydosi nuo vėžio, šiemet praleido svarbią karaliaus Karolio III gimtadienio parado „Trooping the Colour“ repeticiją.

Šeštadienį, birželio 8 d., Airijos gvardija pasidalijo Velso princesės laišku socialiniame tinkle „X“ (buvusiame „Twitter“), kuriame ji apgailestavo negalinti sudalyvauti svarbiame renginyje.

„Vertinu tai, kad visi, kurie šiemet dalyvaus rikiuotėje, treniravosi ištisus mėnesius ir skyrė daugybę valandų, kad jų uniformos ir pratybos būtų nepriekaištingos.

Būti jūsų pulkininke tebėra didelė garbė, todėl labai apgailestauju, kad šiemet negalėsiu atiduoti salvės per pulkininko apžvalgą. Prašau perduoti mano atsiprašymą visam pulkui. Tikiuosi, kad netrukus vėl galėsiu jums visiems atstovauti. Perduokite visiems dalyviams mano nuoširdžiausius linkėjimus ir sėkmės“, – laiške rašė ji.

Laišką Velso princesė pasirašė kaip „pulkininkė Catherine“.

„Airijos gvardija buvo labai sujaudinta, kai šį rytą gavo mūsų pulkininkės, Jos Karališkosios Didenybės Velso princesės laišką. Mes ir toliau linkime Jos Karališkajai Didenybei pasveikti ir siunčiame Jai pačius geriausius linkėjimus“, – socialiniame tinkle rašė Airijos gvardija.

