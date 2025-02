Paaiškėjo, ar princas Harry nori susitaikyti su savo šeima

Nors buvo manoma, kad princas Harry gali planuoti sugrįžimą į Jungtinę Karalystę, kad su karališka šeima taisytų santykius, vienas ekspertas abejoja, ar tai įmanoma, atsižvelgiant į jo elgesį, rašo mirror.co.uk.

Netiki, kad susitaikys

Manoma, kad Harry jaučiasi įskaudintas, nes dažnai lieka pamirštas. Jo nebuvo praėjusių metų birželio mėnesį vykusių „Trooping the Color“ iškilmių svečių sąraše, kaip ir jo artimo bičiulio, Vestminsterio kunigaikščio vestuvių svečių sąraše. Be to, kai gegužę jis grįžo į Jungtinę Karalystę, nesusitiko su karaliumi Karoliu III.

Komentatorė ir buvusi BBC karališkoji korespondentė Jennie Bond sakė: „Jei Harry tikrai būtų norėjęs vėl būti su savo šeima ir sutvarkyti reikalus, jis tikrai būtų skyręs daugiau laiko savo paskutiniams vizitams, kad jo tėvas bent jau galėtų susitarti dėl susitikimo.

Nemanau, kad yra bent menka tikimybė, kad Williamas to norėtų. Taigi, kai pamatysiu, patikėsiu, bet būtų puiku, jei jie iš tikrųjų galėtų šiek tiek praleisti laiko kartu ir susitaikyti“.

Taip ekspertė taigė po pasirodžiusių teiginių, kad princas Harry jautėsi nuliūdęs ir nusiminęs, išvydęs filmuotą medžiagą iš karaliaus Karolio III gimtadienio iškilmių, į kurias nebuvo pakviestas.

Dar labiau širdį suspaudė momentai, kuriuose buvo rodoma ir jo velionė motina princesė Diana, praneša „OK!.“

Žurnalui „Closer“ šaltinis tuomet teigė: „Jis negali patikėti, kad taip atsitiko. Galų gale, jis vis dar yra princas, jie vis dar yra jo šeima ir nori jie to ar ne, jis atsisako būti nustumtas į šalį ir nebeegzistuojantis.“

Asmuo, žinantis situaciją, atskleidė, kad Harry nepaprastai kovoja su negalėjimu bendrauti su savo kadaise „mylimiausia“ svaine Kate Middleton.

Šaltinis pridūrė: „Jis negauna naujienų apie savo tėvo ar Kate sveikatos būklę, ir net elementarių ryšių beveik nėra.“