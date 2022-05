Oro valytuvas namuose: kodėl jis toks reikalingas?

REKLAMA

Išvalomi teršalai

Pirmasis oro valytuvo privalumas – iš oro pašalinamos kenksmingos dalelės. Amerikos Aplinkos Apsaugos Agentūros duomenimis, patalpų oras gali būti net iki 5 kartų nešvaresnis už lauko orą ir neigiamai veikti kvėpavimo takus bei nuodyti organizmą.

Didžiausiu oro užterštumu pasižymi didieji miestai, kuriuose vyksta aktyvus transporto priemonių judėjimas. Tokių miestų oras gausiai užterštas azoto dioksidu ir anglies monoksidu. Visgi, net jei gyvenate mažame miestelyje, kur eismas negausus, jūsų namų oras vis tiek gali būti užteršta toksinais ir nuodingomis dalelėmis. Pavyzdžiui, oras užteršiamas naudojant įprastus valiklius buityje, kuriuose yra toksiškų cheminių medžiagų, tokių, kaip amoniakas, chloras ir ftalatai. Į pagalbą pasitelkus oro valytuvą anksčiau minėtų problemų nebelieka – iš oro išvalomi beveik visi toksinai ir sveikatai pavojingos medžiagos.

REKLAMA

REKLAMA

Xiaomi oro valytuvai (9 nuotr.) Xiaomi oro valytuvai Xiaomi oro valytuvai Xiaomi oro valytuvai +5 Xiaomi oro valytuvai Xiaomi oro valytuvai Xiaomi oro valytuvai Xiaomi oro valytuvai Xiaomi oro valytuvai Xiaomi oro valytuvai

(9 nuotr.) FOTOGALERIJA. Xiaomi oro valytuvai

Panaikinami nemalonūs kvapai

Sulaikydami ore esančias daleles oro valytuvai neutralizuoja nemalonius kvapus ir užtikrina, kad patalpose vyrautų gaivus kvapas ir švaros pojūtis. Pavyzdžiui, oro valytuvas gali padėti panaikinti maisto, tabako, cheminių valiklių ar augintinių sukeliamus nemalonius kvapus.

Sezoninių alergijų suvaldymas

Jei jus kankina sezoninės alergijos: ašaroja akys, vargina sloga, čiaudulys, gerklės skausmas, labai svarbu užtikrinti, kad oras namuose būtų švarus ir aplink nesklandytų žiedadulkės ar pelėsiai, galintys pabloginti alergijos simptomus. Tokią saugią ir švarią aplinką gali sukurti oro valytuvai, o jų veikimo principas gana paprastas. Daugiasluoksniai filtrai, esantys oro valytuvuose, įkalina ore sklandančias žiedadulkių daleles ir taip užtikrina maksimalią oro kokybę.

REKLAMA

REKLAMA

Astma

Ligų kontrolės ir prevencijos centro duomenimis, astma kamuoja 1 iš 12 žmonių. Astma sergančių žmonių bronchai – itin jautrūs. Tokie teršalai, kaip naminių gyvūnų pleiskanos, žiedadulkės ar dulkių erkutės dirgina kvėpavimo takus ir pacientams tampa sunku kvėpuoti, padidėja ligos priepuolių rizika.

Norintiems išvengti astmos simptomų, vertėtų įsigyti oro valytuvą su aukščiausios kokybės filtru. Šiuolaikinė, kombinuota filtrų technologija iš oro gali pašalinti net 99,97 proc. 0,3 mikrometro dydžio daleles ir sulaikyti dulkes, žiedadulkes, naminių gyvūnų pleiskanas, dūmus ir kitas smulkias, kvėpavimo kvapus galinčias sudirginti daleles.

Skirtingiems namams – skirtingi oro valytuvai

Ruošiantis įsigyti oro valytuvą ypač svarbu atkreipti dėmesį į patalpos, kurios orą norite išvalyti, dydį. Pavyzdžiui, jeigu vieta, kurioje statysite oro valytuvą, siekia 48 kvadratinius metrus, tuomet verta išbandyti „Xiaomi Smart Air Purifier 4“. Šis oro valytuvas pasižymi tyliu veikimu, be to iš oro pašalina iki 99,97 proc. kenksmingų dalelių ir dulkių. Svarbu paminėti, kad šio įrenginio priežiūra itin paprasta – išmaniojoje programėlėje automatiškai gausite priminimą, kada laikas keisti prietaiso filtrus.

REKLAMA

REKLAMA

Didesnėms, iki 60 kvadratinių metrų dydžio patalpoms prižiūrėti vertėtų įsigyti galingesnį, didesnio pajėgumo oro valytuvą „Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro“. Šis prietaisas pasižymi išskirtiniu greičiu – 40 kv. m. išvalo vos per 15 minučių, be to, veikia tyliai ir puikiai neutralizuoja nemalonius ore tvyrančius kvapus.

Mėgstantiems minimalizmą, paprastumą bei taupantiems vietą namuose, rekomenduojame išbandyti „Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite“. Šis nedidelis, bet galingas prietaisas išvalo net iki 43 kvadratinių metrų dydžio patalpas, be to turi LED ekraną ir veikia ypatingai tyliai.