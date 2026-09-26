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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Nužudymo vieta tapusiame name miegojusi moteris išklojo viską, ką ten patyrė: „Atrodė...“

2026-09-26 19:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-26 19:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Naujasis „Netflix“ serialas „Monster: The Lizzie Borden Story“ vėl atkreipė dėmesį į vieną garsiausių neišspręstų JAV kriminalinių istorijų, tačiau kalbos sukasi ne tik apie serialą, bet ir apie namą, kuriame 1892 metais buvo nužudyti Lizzie Borden tėvas Andrew Bordenas ir pamotė Abby Borden.

Apleistas namas (nuotr. stop kadras)

Naujasis „Netflix“ serialas „Monster: The Lizzie Borden Story“ vėl atkreipė dėmesį į vieną garsiausių neišspręstų JAV kriminalinių istorijų, tačiau kalbos sukasi ne tik apie serialą, bet ir apie namą, kuriame 1892 metais buvo nužudyti Lizzie Borden tėvas Andrew Bordenas ir pamotė Abby Borden.

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Namas Fall Riverio mieste, Masačusetse, stovi iki šiol ir yra virtęs turistų traukos objektu. Jo savininkai netgi vadina jį „namu, kuriame daugiausiai vaidenasi“.

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Tarp čia apsilankiusių buvo ir Los Andžele gyvenanti skaitmeninio turinio kūrėja bei paranormaliais reiškiniais besidominti Sara Farrell. Moteris socialiniuose tinkluose pasakoja, kad viešnagės metu patyrė ne vieną sunkiai paaiškinamą įvykį, rašoma unilad.com.

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Primename, kad šis tekstas – tai tik moters pojūčių pasakojimas. Kol kas objektyvių mokslinių įrodymų apie paranormalius reiškinius nėra.

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Teigia pajutusi keistą atmosferą

Sara name apsistojo šių metų balandžio mėnesį. Anot jos, pastatas atrodo tarsi sustingęs laike: jame gausu istorinių daiktų, dokumentų ir nuotraukų, susijusių su Bordenų šeima bei garsiuoju teismo procesu.

Vis dėlto moteris teigia nuo pat pirmųjų akimirkų jautusi keistą atmosferą.

Pasak jos, kuo ilgiau ji ir jos sužadėtinis buvo name, tuo stipresnis darėsi jausmas, kad jie nėra vieni. Pora tikino girdėjusi keistus garsus, primenančius urzgimą, o abu esą ne kartą jautė fizinius prisilietimus.

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Sara pasakojo, kad neįprasčiausi potyriai laukė kambaryje, kuriame buvo rastas nužudytos Abby Borden kūnas, bei namo rūsyje.

Anot jos, būtent tame kambaryje dažniausiai vykdavo bandymai užmegzti kontaktą su dvasiomis.

„Kalbėdavomės su dvasiomis, o jos esą parodydavo, kur yra kambaryje, stuksendamos į skirtingas sienų vietas“, – pasakojo moteris.

„Kažkas mane apklojo lovoje“

Didžiausią įspūdį Sarai paliko tai, kas nutiko naktį. Pirmąją viešnagės naktį jos sužadėtinis Connoras esą kelis kartus jautė prisilietimus. Kai kurie jų buvo švelnūs, tačiau kiti, anot vyro, gerokai stipresni.

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Pasak Saros, Connorui gulint lovoje susidarė įspūdis, kad kažkas rankomis spaudžia jo nuogą krūtinę. Moteris teigia mačiusi, kaip jos partneriui net buvo sunku atgauti kvapą.

Pora vėliau padarė išvadą, kad tariamai „dvasiai“ nepatiko tai, kad vyras miegojo be marškinėlių. Sara tikina, kad Connorui apsivilkus marškinėlius keisti prisilietimai liovėsi.

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Vis tik neįprasti įvykiai tuo nesibaigė. Antrąją naktį pati Sara esą pajuto, kad kažkas pakiša antklodę jai po kojomis ir nubraukia plaukus nuo veido, užkišdamas juos už ausies.

„Atrodė, lyg kažkas stovėtų visai šalia mano veido. Širdis daužėsi, bet stengiausi neatsimerkti ir išlikti rami“, – prisiminė ji.

Gidė pateikė netikėtą paaiškinimą

Kitą rytą moteris savo patirtį papasakojo vienai iš namo gidių. Išgirstas atsakymas ją nustebino dar labiau.

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Pasak Saros, gidė teigė ne kartą girdėjusi panašių istorijų iš kitų lankytojų.

„Ji man pasakė, kad ponia Borden kartais apkloja jai patikusius svečius lovoje ir kad aš nesu pirmas žmogus, apie tai prabilęs“, – teigė turinio kūrėja.

Viešnagės metu Sara ir jos partneris aktyviai bandė užmegzti kontaktą su tariamomis dvasiomis bei fiksavo įvairius reiškinius.

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Moteris tikina mačiusi objektus, kurie esą judėjo savaime, bei girdėjusi garsus, sutampančius su jų užduodamais klausimais.

Nors paranormalūs reiškiniai iki šiol neturi mokslinio patvirtinimo, Sara sako, kad ši patirtis pakeitė jos požiūrį.

„Anksčiau buvau skeptikė, tačiau po šios viešnagės supratau, kad pasaulyje vis dar yra daug dalykų, kurių nesuprantame“, – sakė ji.

Vis dėlto skeptikai primena, kad panašūs pojūčiai dažnai gali būti paaiškinami aplinkos veiksniais, žmogaus lūkesčiais, nuovargiu ar psichologiniais efektais, todėl paranormalių reiškinių egzistavimas iki šiol nėra moksliškai įrodytas.

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