Nosies higiena – naudinga priemonė, padedanti palaikyti apsauginę funkciją ir tokiu būdu palengvinti kasdienę nosies dalią. Vis dėlto nosies skalavimas turi būti saugus ir atsakingas – kas per daug, tas nesveika. Pakalbėkime apie įvairias nosies higienos teikiamas naudas. Ką apie nosies skalavimo teikiamus pliusus verta žinoti kiekvienam iš mūsų?
1. Gali padėti sumažinti nosiaryklėje susikaupusių gleivių kiekį. Kai nosies ertmėse susikaupia per daug gleivių, kvėpavimas tampa apsunkintas ir ne be toks laisvas kaip įprastai. Nosies higiena padeda tiesioginiu mechaniniu skalavimo efektu sumažinti nosies ertmėse susikaupusių gleivių kiekį ir palaikyti laisvesnį kvėpavimą per nosį.
2. Gali padėti palengvinti varginančius peršalimo simptomus. Peršalimas gali aplankyti kiekvieną iš mūsų – ir suaugusį, ir vaiką. Atliktų ir paskelbtų sisteminių apžvalgų rezultatai siejami su simptomų palengvėjimu sergant ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (mums dažniausiai žinomomis kaip paprastasis peršalimas, kurį sukelia įvairūs virusai). Nors įrodymai silpnesni nei kalbant apie lėtinį rinosinusitą, jie taip pat reikšmingi.
3. Gali padėti palengvinti pooperacinius nosies simptomus. Tyrimuose, atliktuose vertinant simptomus po funkcinių endoskopinių sinusų operacijų, pastebėtas jų palengvėjimas, kai buvo teisingai ir reguliariai atliekamas nosies skalavimas.
4. Gali padėti sutrumpinti kai kurių ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų simptomų laikotarpį. Viename tyrime nosies plovimas jūros vandeniu buvo siejamas su trumpesne ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų simptomų trukme, todėl nosies higiena sergant tikrai gali būti naudinga ne tik dėl simptomų palengvinimo, bet ir dėl galimo jų pasireiškimo laikotarpio sutrumpėjimo. Vienas svarbiausių simptomų – nosies sekreto tekėjimas (rinorėja); tas pats randomizuotas tyrimas parodė teigiamą nosies plovimo poveikį ankstesniam slogos išnykimui.
5. Gali padėti sumažinti viruso kiekį nosies ertmėje. Viename tyrime buvo gauta duomenų, kad plaunant nosį tam tikro viruso (šiuo atveju SARS-CoV-2) kiekis nosies ertmėse sumažėjo greičiau nei įprastai. Žinoma, tai nereiškia, kad nosies higiena tiesiogiai naikina virusus, tačiau tai rodo, kad ji gali padėti sumažinti viruso kiekį tam tikrų ūminių virusinių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų metu.
6. Gali padėti sumažinti nosies gleivinės „apkrovą“. Nosies skalavimo metu mechaniniu keliu pašalinamos įvairios ant nosies gleivinės nusėdusios dalelės bei nešvarumai, tarp jų – ir įvairūs alergenai. Tad galima teigti, kad reguliari nosies higiena padeda sumažinti nosies gleivinei tenkančią antigeninę apkrovą – tai vienas svarbiausių nosies higienos mechanizmų ir teikiamų naudų.
7. Gali pasitarnauti kaip papildoma priemonė, „nesipjaunanti“ su farmakoterapija. Puiku ir tai, kad nosies higiena puikiai derinasi su gydymu vaistais, jei jo reikia. Apskritai, nosies skalavimas laikomas puikia nefarmakologine priemone, kuriai būdingos santykinai mažos rizikos, jei ji atliekama saugiai ir taisyklingai. Nosies skalavimas paprastai toleruojamas gana gerai, o pagrindiniai nepageidaujami poveikiai, kurie pasireiškia retai, paprastai apsiriboja tik nedideliu nosies dirginimu ir (arba) papildomu skysčio tekėjimu po atliktos procedūros.
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Straipsnį parengė: „Berlin Chemie“.
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