Norite prisikviesti zylių į savo kiemą? Štai ko joms reikia

„Šiuo metu vyksta paukščių migracija, kartu migruoja ir zylės. Jos nėra tolimos migrantės, tačiau gali nukeliauti ir iki 100 kilometrų bei apsilankyti pas žmones“, – naujienų portalui tv3.lt pasakoja gamtininkas D. Makavičius.
Pasakė, kaip privilioti zyles į sodą
Pasak gamtininko, norint zyles žiemai prisivilioti į savo sodą, galima pasirūpinti maistu ir tinkama vieta nakvynei. Vis dėlto specialiai paukščių ieškoti ar bandyti juos gaudyti tikrai nereikėtų – svarbiausia sudaryti sąlygas jiems patiems pasirinkti saugią vietą.
D. Makavičiaus teigimu, rudenį žmonės gali pastebėti zylių, kurios atskrenda į gyvenamąsias teritorijas. Gamtininkas teigia sulaukiantis ir gyventojų žinučių, esą paukščiai netgi beldžiasi į langus ir prašo maisto.
„Dažnai būna, kad gaunu žinutę, jog zylės netgi beldžiasi į langus, tarsi prašydamos maisto. Iš tikrųjų taip nėra. Ant langų, šonuose, dažnai būna voratinklių, kuriuose jos tiesiog išrenka visus vabzdžius ir kitus gyvius. Taip jos ir praskina tuos voratinklius“, – paaiškina jis.
Vis dėlto norintiems, kad zylės žiemą liktų jų sode, gamtininkas pataria jau dabar pasirūpinti joms tinkamomis sąlygomis.
„Jeigu žmonės nori užlaikyti paukščius žiemai, jau būtų laikas pradėti lesinti ir palikti maisto. Tada jos galėtų pasilikti. Būtų gerai, kad netoliese būtų ir inkiliukas, kuriame jos galėtų praleisti naktį“, – sako D. Makavičius.
Pavasarį į inkilą gali sugrįžti zylės
Pasak gamtininko D. Makavičiaus, sudarius tinkamas sąlygas, paukščiai gali įsiminti saugią vietą ir į ją sugrįžti.
„Tikėtina, kad kitą pavasarį, tame pačiame namelyje žinodamos, kad yra maisto, viskas gerai ir saugu, jos ten įsives savo jauniklius“, – pasakoja gamtininkas.
Paklaustas, ar maistas ir inkilas yra pagrindiniai būdai privilioti zyles į savo sodą, D. Makavičius sako, kad šiuo metu galima tiesiog sudaryti joms palankias sąlygas.
„Zyles galima bandyti užlaikyti būtent maistu arba tiesiog nieko nedaryti. Jos gali praskristi ir tiek. Kai atšals orai, tada vietinės žiemojančios zylės apsistos savo vietose. Bet galima bandyti jas užlaikyti“, – teigia gamtininkas.
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