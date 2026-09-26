Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sodas ir daržas

Norite prisikviesti zylių į savo kiemą? Štai ko joms reikia

2026-09-26 10:00 / šaltinis: TV3 / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-09-26 10:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Atvėsus orams soduose bei prie namų vis dažniau galima pastebėti zylių. Nors dalis šių paukščių Lietuvoje žiemoja nuolat, rudenį vyksta ir jų migracija – kai kurios zylės gali nukeliauti ne vieną dešimtį ar net šimtą kilometrų. Gamtininkas Deividas Makavičius sako, kad šiuo metu žmonės gali pastebėti ne tik vietines, bet ir iš kitur atklydusias zyles.

Norite prisikviesti zylių į savo kiemą? Štai ko joms reikia (nuotr. stop kadrai)
GALERIJA (9)

Atvėsus orams soduose bei prie namų vis dažniau galima pastebėti zylių. Nors dalis šių paukščių Lietuvoje žiemoja nuolat, rudenį vyksta ir jų migracija – kai kurios zylės gali nukeliauti ne vieną dešimtį ar net šimtą kilometrų. Gamtininkas Deividas Makavičius sako, kad šiuo metu žmonės gali pastebėti ne tik vietines, bet ir iš kitur atklydusias zyles.

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šiuo metu vyksta paukščių migracija, kartu migruoja ir zylės. Jos nėra tolimos migrantės, tačiau gali nukeliauti ir iki 100 kilometrų bei apsilankyti pas žmones“, – naujienų portalui tv3.lt pasakoja gamtininkas D. Makavičius.

REKLAMA
REKLAMA

(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Šie Lietuvos paukščiai – ties išnykimo riba: ornitologai pasakė, kaip prisidėti prie jų išsaugojimo

Pasakė, kaip privilioti zyles į sodą

Pasak gamtininko, norint zyles žiemai prisivilioti į savo sodą, galima pasirūpinti maistu ir tinkama vieta nakvynei. Vis dėlto specialiai paukščių ieškoti ar bandyti juos gaudyti tikrai nereikėtų – svarbiausia sudaryti sąlygas jiems patiems pasirinkti saugią vietą.

REKLAMA

D. Makavičiaus teigimu, rudenį žmonės gali pastebėti zylių, kurios atskrenda į gyvenamąsias teritorijas. Gamtininkas teigia sulaukiantis ir gyventojų žinučių, esą paukščiai netgi beldžiasi į langus ir prašo maisto.

„Dažnai būna, kad gaunu žinutę, jog zylės netgi beldžiasi į langus, tarsi prašydamos maisto. Iš tikrųjų taip nėra. Ant langų, šonuose, dažnai būna voratinklių, kuriuose jos tiesiog išrenka visus vabzdžius ir kitus gyvius. Taip jos ir praskina tuos voratinklius“, – paaiškina jis.

REKLAMA
REKLAMA

Vis dėlto norintiems, kad zylės žiemą liktų jų sode, gamtininkas pataria jau dabar pasirūpinti joms tinkamomis sąlygomis.

„Jeigu žmonės nori užlaikyti paukščius žiemai, jau būtų laikas pradėti lesinti ir palikti maisto. Tada jos galėtų pasilikti. Būtų gerai, kad netoliese būtų ir inkiliukas, kuriame jos galėtų praleisti naktį“, – sako D. Makavičius.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pavasarį į inkilą gali sugrįžti zylės

Pasak gamtininko D. Makavičiaus, sudarius tinkamas sąlygas, paukščiai gali įsiminti saugią vietą ir į ją sugrįžti.

„Tikėtina, kad kitą pavasarį, tame pačiame namelyje žinodamos, kad yra maisto, viskas gerai ir saugu, jos ten įsives savo jauniklius“, – pasakoja gamtininkas.

REKLAMA

Paklaustas, ar maistas ir inkilas yra pagrindiniai būdai privilioti zyles į savo sodą, D. Makavičius sako, kad šiuo metu galima tiesiog sudaryti joms palankias sąlygas.

„Zyles galima bandyti užlaikyti būtent maistu arba tiesiog nieko nedaryti. Jos gali praskristi ir tiek. Kai atšals orai, tada vietinės žiemojančios zylės apsistos savo vietose. Bet galima bandyti jas užlaikyti“, – teigia gamtininkas.

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų