Norite karštos nakties lovoje? Šie produktai sužadins aistrą

„The Sun“ sekso ekspertė Georgette Culley išbandė kai kuriuos populiariausius afrodiziakus ir įvertino juos penkių balų sistemoje.

Austrės: 1/5

Sunku suprasti, kas seksualaus gležnose jūros būtybėse, bet austrės tikriausiai pats garsiausias afrodiziakas.

Moliuskuose gausu cinko, kuris, kaip manoma, skatina libido. Visgi sekso ekspertė sako, kad vienintelis karštis, kurį pajuto, buvo nuo aštraus padažo, kuriuo bandė pagerinti savo austrių skonį.

Šokoladas: 2/5

Šokoladas ne tik skanus, bet jame yra dvi gyvybiškai svarbios cheminės medžiagos – triptofanas ir feniletilaminas – kurios išskiria laimės hormonus ir kelia nuotaiką.

Pirmasis yra serotonino, cheminės medžiagos, svarbios seksualiniam susijaudinimui, statybinė medžiaga. Pastarasis yra natūralus stimuliatorius, kuris išsiskiria smegenyse įsimylėjus.

Visgi sekso ekspertė sako, kad suvalgius beveik visą plytelę šokolado, ji neabejotinai jautėsi mylima, tačiau viskas apsiribojo tik glamonėmis ir maudynėmis vonioje.

Šviežios figos: 4/5

Džiovintos ar šviežios figos laikomos afrodiziaku, nes primena moteriškus lytinius organus ir, pasak mokslininkų, sujaudina žmones. Sekso ekspertė paragavo šviežią figą, nors skonis nebuvo nemalonus, jai nepatiko.

„Po to neabejotinai pasijutau vaisinga, nes nesugebėjau atsispirti savo vaikino pižamai ir greit ją nuvilkome“, – sako ji.

Migdolai: 3/5

Maistas, kuriame gausu vitamino E, tariamai skatina lytinių hormonų gamybą, kurie didina lytinį potraukį. Migdolai nuo seniausių laikų buvo siejami su vaisingumu.

„Po to, kai visą dieną jais užkandžiavau, tikrai pajutau, kaip pakyla nuotaika ir sustiprėjo geidulingi jausmai. Tačiau nesu tikra, ar tai lėmė riešutai, ar tai, kad mano vaikas anksti užmigo ir suteikė man pakankamai laiko suaugusiems. Tačiau aš tikrai nesiskundžiu“, – sakė ekspertė.

Raudonasis vynas: 2/5

Sakoma, kad nedidelis raudonojo vyno kiekis pagerina moterų seksualinį potraukį ir funkciją. Resveratrolis, galingas antioksidantas, randamas raudonosiose vynuogėse, padidina kraujospūdį jūsų intymiose vietose ir taip padidina orgazmo tikimybę.

Tačiau nepersistenkite, nes padauginus vyno bet koks noras mylėtis gali būti pamirštas. Taip atsitiko ir sekso ekspertei, nes išgėrus dvi taures vyno, vienintelis dalykas, kuriam ji nesugebėjo atsispirti, buvo dar viena taurė.

Braškės: 4/5

Braškėse gausu vitamino C, kuris padeda gaminti lytinius ir vaisingumo hormonus, tokius kaip androgenai, estrogenai ir progesteronas, kurie yra svarbūs susijaudinimui. Be to, savo partnerio maitinimas braškėmis gali dar labiau sužadinti aistrą.

„Mano partneris užrišo man akis lovoje ir pavaišino braškėmis, pamirkytomis šokolado padaže. Dėl apriboto matymo kiekvienas prisilietimas ir bučinys sustiprėjo, o visa patirtis buvo labai jausminga ir romantiška. Tiesiog tam nenaudokite geriausios patalynės“, – sako sekso ekspertė.