Netrukus laukia stulbinantis įvykis: pro Žemę praskries milžiniškas asteroidas

1982 m. atrastą asteroidą pavadinimu 4660 Nereus „NASA“ priskyrė „potencialiai pavojingam asteroidui“ dėl savo dydžio ir to, kaip arti jis priartėja prie Žemės. Maždaug 304 metrų aukščio asteroidas yra 6 metrais aukštesnis už Eifelio bokštą.

REKLAMA

REKLAMA

NASA duomenimis, arti Žemės yra mažiau nei 10 000 tokio pat dydžio arba didesnių objektų nei 4660 Nereus. Asteroidas, apie kurį praneša „EarthSky“, kosmose skrieja maždaug 24 tūkst. kilometrų per valandą greičiu, aplink Saulę apskrieja per 664 dienas ir maždaug kartą per dešimtmetį priartėja prie Žemės.

Tačiau šį kartą asteroidas praskris arčiausiai Žemės nei kada nors buvo nuo tada, kai buvo atrastas. Šeštadienį asteroidas nuo Žemės priartės iki 3 milijonų kilometrų, o arčiausiai, kaip prognozuojama, prie Žemės jis priartės 2060 metais, kai jis bus nutolęs tik milijono kilometrų atstumu nuo mūsų planetos.

Asterank duomenų bazė, kuri stebi daugiau nei 600 000 asteroidų, teigia, kad 4660 Nereus vertė šiuo metu siekia apie 5 milijonus eurų. Ji tokia didelė, nes asteroide pilna nikelio, geležies ir kobalto.

REKLAMA

REKLAMA

Nors tai gali atrodyti kaip didelė pinigų suma, iš tikrųjų yra asteroidų, kurių vertė yra daug didesnė. 2020 m. spalį tyrėjų grupė teigė, kad asteroido 16 Psyche vertė yra 10 000 kvadrilijonų dolerių – tai yra 15 nulių daugiau – verta daugiau nei visa Žemės ekonomika, rašo portalas usatoday.com.

4660 Nereusas bus vienas iš kelių asteroidų, kurie artimiausiomis savaitėmis priartės prie Žemės. Asteroidas 1994 PC1, kuris yra mažiausiai 1 kilometro aukščio ir didesnis už bet kurį pasaulio pastatą, sausio 18 d. priartės prie Žemės beveik 2 milijonais mylių.

Jei asteroidas staiga pajudėtų link Žemės, NASA jau yra apgalvojusi planą – į asteroidą būtų trenkiamasi su erdvėlaiviu.