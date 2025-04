Nerimas ir nemiga: patarimai, kaip greitai bei veiksmingai padėti sau?

REKLAMA

Kaip sau greitai ir veiksmingai padėti, kad pagaliau apleistų tiesiog sukaustantis kasdienis nerimas, o naktimis nereikėtų vartytis lovoje šimtus kartų ir plačiomis akimis laukti ryto?

Sumažinkite kofeino vartojimą

Nerimą patiriantiems asmenims reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kiek kofeino jie suvartoja kiekvieną dieną. Kofeinas gali ne tik sukelti drebulį, nervingumą ir nerimastingumą, bet ir pabloginti jau turimus nerimo sutrikimus. Tarkime, panikos sutrikimu sergantiems asmenims jis gali išprovokuoti panikos priepuolių pasireiškimą ir (arba) padidinti jų dažnį, intensyvumą bei trukmę.

Tyrimais įrodyta, kad nerimo sutrikimais sergantiems asmenims iš savo kasdienybės pašalinus kofeiną, reikšmingai sumažėjo nerimas ir kartu su juo pasireiškiantys fiziniai simptomai, ypač raumenų įtampa, drebulys, širdies palpitacijos, jaučiama mirties baimė ir pan.

Kavą verta dažniau pakeisti negazuotu mineraliniu vandeniu ir jos atsisakyti po truputėlį.

Rūpinkitės miego higiena

Tikriausiai žinote, kad nerimas sukelia nemigą, tačiau ir nemiga savo ruožtu reikšmingai sustiprina nerimą. Pakliūnama į užburtą ratą, iš kurio sunku ištrūkti, ypač jei visai nesirūpinama miego higiena.

Miegas yra svarbus gerai psichinei sveikatai, tačiau būtina pabrėžti, kad šiandieninė statistika, susijusi su miego įpročiais, yra gana liūdna: pasirodo, kad kas trečias suaugusysis per naktį miega mažiau nei šešias valandas, kai normaliai žmogaus funkcionavimui reikia bent septynių – aštuonių valandų miego per naktį. Tai iš tiesų liūdni skaičiai, kuriuos būtina nedelsiant gerinti, nes žmogus negali jaustis gerai be kokybiško ir bent septynias – devynias valandas trunkančio miego.

Kaip tinkamai pasirūpinti miego higiena? Siūlome niekuomet nežiūrėti televizoriaus lovoje ir vengti ekranų prieš miegą (jų atsisakyti reikėtų likus bent porai valandų iki miego laiko, nes mėlyna šviesa reikšmingai mažina normalią melatonino sintezę organizme).

Prieš miegą reikėtų nevartoti kofeino, nerūkyti, nepersivalgyti, apriboti skysčių kiekį. Svarbu gerai vėdinti kambarį, drėkinti patalpų orą, o kasnakt eiti miegoti ir kas rytą keltis maždaug tuo pačiu metu. Rekomenduojama pasirūpinti kokybišku čiužiniu bei patalyne; stengtis, kad miegamajame nebūtų per karšta.

Svarbiausia taisyklė – miegamasis turi būti skirtas tik miegui.

Pasistenkite sveikiau maitintis

Ar žinojote, kad per didelis cukraus kiekis maiste gali turėti įtakos nerimo, nuotaikų kaitos ir panašių sutrikimų pasireiškimui? Ką jau kalbėti apie maisto priedus, kurių šiuolaikiniuose maisto produktuose – itin daug. Įvairios dirbtinės medžiagos, pavyzdžiui, skonio stiprikliai, dažikliai, konservantai, kvapikliai ir pan. gali neigiamai veikti nuotaiką, prisidėti prie nerimo sutrikimų, išprovokuoti dėmesio problemas (ypač vaikams). Reikėtų stengtis, kad maistas būtų kuo natūralesnis - būtina vengti pusgaminių, kuriuose maisto priedų – itin daug.

Rekomenduojama gerti daugiau vandens ir atsisakyti perdirbto maisto. Į mitybą reikėtų įtraukti daugiau vaistų bei daržovių, gerųjų riebalų (nesočiosios riebalų rūgštys itin svarbios normaliai smegenų veiklai), baltymų bei pilno grūdo patiekalų. Puikus meniu pavyzdys:

Pusryčiai – avižinė košė su riešutų sviestu;

Priešpiečiai – obuolys arba ruginis traputis su varškės užtepėle;

Pietūs – garuose virta lašiša su šviežiomis salotomis ir laukiniais ryžiais;

Pavakariai – sauja riešutų arba pilnagrūdės duonos riekė su avokadu;

Vakarienė – varškės apkepas su šviežiomis uogomis.

Nerimą švelninti gali padėti tam tikros vaistažolių arbatos, pavyzdžiui, levandos, ramunėlės ir pan. Vaistinėse galima įsigyti specialių vaistinių augalinių žaliavų mišinių, skirtų nervų sistemai, pavyzdžiui, valerijonų šaknys ir melisų lapai gali padėti palaikyti nervų sistemos funkciją, gerinti miego kokybę, lengvinti nerimo simptomus.

Pasitelkite aromaterapijos teikiamą naudą

Aromaterapija visame pasaulyje taikoma jau nuo seniausių laikų. Naudojami įvairūs augaliniai eteriniai aliejai, kurie stiprina dvasinę sveikatą. Patirtis rodo, kad eteriniai aliejai padeda atsipalaiduoti, lengviau užmigti ir kokybiškiau miegoti, sumažinti širdies susitraukimų dažnį, palengvinti raumenų įtampą ir pan. Rekomenduojama išmėginti levandų, šalavijų, bergamotės, pušų, greipfrutų eterinius aliejus.

Išmėginkite augalinius vaistinius preparatus

LILANDOR yra tradicinis augalinis vaistinis preparatas, skirtas lengvam nerimui malšinti ir miegui palengvinti. Labai gerai tai, kad šis preparatas nesukelia priklausomybės, neslopina, netrukdo darbui ar vairavimui. Būtina vartoti šį vaistą tiksliai kaip aprašyta jo pakuotės lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką, nes neteisingai vartojami vaistai gali pakenkti sveikatai. Rekomenduojama dozė yra: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams – tik viena minkštoji kapsulė vieną kartą per parą.

Straipsnį parengė: „Berlin Chemie“.