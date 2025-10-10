Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Nemokamai pasitikrinkite, ar nesergate vėžiu: štai kam priklauso

2025-10-10 14:50 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-10-10 14:50

Spalis visame pasaulyje minimas kaip krūtų vėžio žinomumo mėnuo, o Lietuvoje šiuo metu daug dėmesio skiriama ankstyvai ligos diagnostikai. Specialistai pabrėžia, kad būtent prevenciniai tyrimai gali išgelbėti gyvybes – krūties vėžys, aptiktas ankstyvoje stadijoje, dažniausiai yra visiškai pagydomas.

Vėžys (nuotr. 123rf.com)
4

0

Klaipėdos universiteto ligoninė socialiniame tinkle „Facebook“ šia proga kviečia moteris nelaukti ir atlikti mamografijos tyrimą pagal atrankinę programą. Šįkart – be eilių ir papildomo laukimo.

Poliklinika
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Poliklinika

Ragina pasitikrinti profilaktiškai

Tokiu būdu gydytojai siekia paskatinti moteris labiau rūpintis savo sveikata ir pasinaudoti nemokama galimybe ligą aptikti dar ankstyvoje jos stadijoje.

„Spalis – krūtų vėžio žinomumo mėnuo.

Šiuo laikotarpiu Klaipėdos universiteto ligoninė didina talonų skaičių profilaktinėms mamogramoms ir kviečia moteris pasinaudoti galimybe be eilių atlikti tyrimą pagal atrankinę programą.

Profilaktinė mamograma – tai patikros tyrimas sveikoms moterims, kurios nejaučia jokių ligos simptomų. Jis leidžia nustatyti krūties vėžį dar iki pasireiškiant pirmiesiems požymiams.

„Siekiame aptikti pirmąją ar net ikivėžinę ligos stadiją. Jei liga diagnozuojama anksti, net iki 95 proc. krūties vėžio atvejų galima išgydyti. Mamografijos tyrimo dažnai bijoma dėl galimo diskomforto, tačiau tai nepagrįsta baimė.

Tyrimą atliekame pažangios kartos skaitmeniniu mamografu, kuris prireikus turi ir tomosintezės funkciją. Ji ypač naudinga vertinant tankų krūtų audinį ir kartais leidžia išvengti kitų papildomų tyrimų“, – sako gydytoja radiologė Eglė Gvazdaitė.

Kam skirta?

  • Moterims nuo 45 iki 74 metų (imtinai);
  • Tyrimas nemokamas, jei esate apdrausta PSD;
  • Reikalingas šeimos gydytojo siuntimas.

Registracija – be laukimo eilių:

internetu: https://ipr.esveikata.lt

telefonu: +370 46 332285; +370 66972472“, – rašoma įraše.

