Neįtikėtina: gatves užliejo 2 tūkst. litrų raudono vyno

Sekmadienį San Lourenço de Bairro mieste įvykęs incidentas miestelį nudažė raudona spalva. Miesto gatvėmis ėmė tekėti vyno upės.

Pasak distiliuotojo Destilaria Levira ir portugalų naujienų portalo „Jornal Diário de Aveiro“, vynas galėjo patekti į namų rūsius, tačiau kol kas nebuvo sulaukta jokių pranešimų apie padarytą žalą.

Teigiama, kad ugniagesiai tekančio vyno srautą nukreipė į laukus. Destilaria Levira teigė, kad sprogimas įvyko po to, kai sprogo dvi talpyklos.

Priežastis, kodėl taip įvyko, yra tiriama, rašo nbcnews.com

Sumažėjo vyno paklausa

Po incidento į gatves pateko daugiau nei 580 tūkst. galonų (apie du tūkstančius litrų) vyno. Be to, vyno gamykla teigė, kad jų patalpose vyno perteklius ir padidėjęs jo sandeliavimas atsirado po to, kai Europoje sumažėjo vyno paklausa.

Pastaruoju metu pastebima, kad vyno suvartojimas Portugalijoje sumažėjo 34%, palyginti su 2022 m. Taip pat prognozuojamas vyno suvartojimo mažėjimas Vokietijoje (22 proc.), Prancūzijoje (15 proc.), Ispanijoje (10 proc.) ir Italijoje (7 proc.).

Remiantis Tarptautinės vynuogių ir vyno organizacijos duomenimis, Europos vyno krizė kilo po 2022 m., kai pasaulinis vyno eksportas pasiekė savo rekordą. Mažėjanti paklausa tapo nebesuderinama su masine gamyba.