Naujausias Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų

Avinas

Labiausiai tikėtina, kad dėmesys ir pastangos bus nukreiptos ūkinių reikalų link. Arba piniginių – metas rūpintis būtent jais, siekti apčiuopiamos naudos yra labai geras. Taip pat ši savaitė gali atnešti daug smagaus bendravimo ir visokių „namų darbų“.

Jautis

Būsite energingi, veiklūs, linkę prie savo tikslo žengti tiesai, nesidairydami į šalis ir be emocinių skrupulų. Žinoma, geriausiai seksis tie darbai, ta veikla, kurios imsitės patys, asmeniškai. Taip pat puikiai sektųsi sportuojantiems. Gali būti, kad saikinga sėkmė lydės ir tvarkant piniginius, turtinius reikalus,

Dvyniai

Asmeninis žavesys švies iš tolo. Bet švies kažkaip kai šiaurinė žvaigždė, kuri nepaprastai žavi, bet prie kurios labai arti artinis nesinori – kažkaip šaltoka. Taip pat šią savaitę bus piniginių reikalų – šioje srityje jausitės vis drąsesni ir veiksite vis efektyviau.

Vėžys

Būsite energingi, veiklūs, puikios (vis geresnės) nuotaikos, ir labai dalykiški. Puikus metas tiems, kurių veikla susijusi su žiniomis, informacija ir judėjimu – pavyks veikti labai rezultatyviai. Artėja laikas, kai ir asmeninis žavesys nepaprastai išaugs, ir piniginiai reikalai labai pagerės – ruoškitės.

Liūtas

Kur nors veržtis ar dėl ko nors kovoti nesinorės, priešingai, norėsis ilgiau ir dažniau pabūti su savimi, ramiai ir tyliai pajausti gyvenimo esmę bei prasmę. Žinoma, darbe bus darbų, kuriuos reikės atlikti greitai ir efektyviai, ir žinoma, daug malonių akimirkų suteiks artimi draugai.

Mergelė

Pirmiausia rūpės kolektyvinė veika – ką galima nuveikti su artimais draugais arba su bendraminčiais profesijos srityje. Kita vertus, galima numanyti, kad šioje srityje aplinkybės klostysis vis palankiau ir vis smagiau. Tęsiasi palankus metas sportinio stiliaus kelionėms.

Svarstyklės

Tikėtina, kad nemažai laiko bei pastangų reikės skirti darbo, profesijos reikalams. Šioje srityje tikrai bus ką veikti, ypatingai gerai seksis veikla, susijusi su žiniomis, informacija. Palankus metas kelionei, ypač tokiai, kuri siūlo malonų poilsį ir smagių pramogų.

Skorpionas

Darbe darbų ne per daugiausia, namie – jau gerai pažįstama tvarka, kuri keistis neketina. Naujų iššūkių tikimybė nedidelė, dėl to liks laiko sau, savo pomėgiams. Santykiai su kai kuriais asmenimis gali būti ganėtinai tempti – greičiausiai dėl to anos pusės požiūrio ir veiklos.

Šaulys

Ryškių ar svarbių įvykių tikimybė nedidelė, darbe darbų nedaug (vasara), namie – įprasta tvarka. Palankus metas užsiimti nedideliais, tačiau gana svarbiais darbais bei įsipareigojimais. Tęsiasi puikus metas puoselėti asmeninius santykius su asmeninis, kurie yra jums svarbūs.

Ožiaragis

Labai daug priklausys ne nuo jūsų norų, o nuo išorės – išorinių aplinkybių ar kitų žmonių. Ta ana pusė žada būti aktyvi, iniciatyvi ir siūlys daug puikių dalykų. Jums beliks tiktai išsirinkti tai, kas tinka jums. Taip pat tęsiasi puikus laikas smagioms, įdomioms vasaros pramogoms.

Vandenis

Nedidelių, tačiau gana svarbių darbų, kasdienių reikalų tvarkymo vis dar gali būti gana daug. Puikiai seksis veikla, susijusi su sveikata, sveikatingumu. Taip pat palankus jis svarbiems, valios bei jėgų reikalaujantiems darbams namie. Puikių progų pasilinksminti irgi bus.

Žuvys

Bus svarbu nuveikti ką linksmo ir smagaus – tikriausiai dėl to, kad asmeninis kūrybingumas tik didės ir stiprės. Dėl to šią savaitę tęsis palankus metas nuveikti kažką tokios, kas džiugins ne tik jus, bet ir tuos, kurie bus greta ar kartu. Taip pat dabar tęsiasi puikus metas svarbiems darbams, pertvarkymams.