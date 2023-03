Naujausias Naglio Šulijos horoskopas: štai, ką jums žada žvaigždės

Sužinokite, kas laukia jūsų.

Avinas

Kažkur veržtis ar dėl ko nors (kokio nors tikslo) kovoti visai nesinorės. Priešingai – gali aplankyti reta būsena – norėsis pabūti ramiai, pasvarstyti kaip viskas turėtų būti ir panašiai. Atitinkamai – neblogai seksis tiktai įprasti, kasdieniai darbai. Savaitės pabaigoje pradės ryškėti finansinės sėkmės kontūrai.

Jautis

Darbe darbų ne per daugiausia, galbūt šiek tiek pajudėti, padirbėti pavyks savaitės pabaigoje. Gali būti šiek tiek kolektyvinės veiklos – su bendradarbiais, kolegomis arba artimais draugais, bet sėkmė šioje srityje nėra garantuota. Savaitės pabaigoje atsipalaiduosite, sustiprės vidinės pusiausvyros jausmas.

Dvyniai

Darbe gali būti nemažai visokios veiklos, bet vyraus gerai pažįstami, įprasti darbai, galiausiai jie ir seksis geriausiai – nepaisant kliūčių, kurių irgi gali būti. Noras veikti įprastu sportiniu stiliumi dabar irgi gali baigtis ne visai taip, kaip norėtųsi. Sportuoti irgi patartina atsargiau.

Vėžys

Dažnokai gali lydėti pojūtis, kad jums reikia naujos krypties, naujo tikslo. Iš tiesų jis netrukus išaiškės, bet kol kas bus patogiausia klampoti per kasdienybę ir nesukti galvos. Savaitės pabaigoje maloniai nudžiuginti gali artimi draugai, galima bendra smagi veikla.

Liūtas

Darbe darbų ne per daugiausia, namie – įprasta tvarka, kurios niekas keisti neketina. Permainų gali būti savaitės pabaigoje – kažkokios smagios, malonios aplinkybės gali pasirodyti darbe, galbūt paaiškės ir būsimų kelionių kryptys arba su jomis susijusios aplinkybės.

Mergelė

Atrodo, teks padirbėti darbe, profesijos srityje. Tikėtina, kad vyraus įprasti, gerai žinomi darbai, tačiau gali būti ir įprastą jų ritmą trikdančių aplinkybių – produktyvumas gali būti ne toks, kokio norėtųsi. Savaitės pabaiga atneš aiškumo dėl būsimų kelionių, kartu prasidės ir joms labai palankus metas.

Svarstyklės

Tikėtina, kad bus nedidelių darbų, kurių reikės imtis, reikalų, kuriuos reikės sutvarkyti ir panašių dalykų, kurių imtis reikės kantriai, nuosekliai ir pareigingai – nepaisant nesklandumų, kurių irgi gali būti. Svarbesnius susitikimus, pokalbius ramia sąžine galima atidėti iki kitos savaitės.

Skorpionas

Tęsiasi laikas, kai gali būti nemažai smagių, malonių aplinkybių, galimybių puikiai pasilinksminti – bent iš pirmo žvilgsnio, mat visoje šioje smagioje veikloje gali trūkti sklandumo, tikėtinos ir kliūtys ar nesusipratimai. Žodžiu, apdairumo reikės. Savaitės pabaigoje maloniai nudžiuginti gali asmeniniai santykiai su svarbiu jums žmogumi.

Šaulys

Tikėtina, kad bus nemažai visokios veiklos namie – ir dėl to, kad norėsis viską sustatyti į vietas, ir dėl to, kad reikės tai daryti dėl to, kad kažkur kažkas nutiko ir reikia likviduoti pasekmes. Visgi šios veiklos mastelis toks, kad neturėtų smarkiai varginti. Netrukus bus daug smagių pramogų – ruoškitės.

Ožiaragis

Dienos slinks gana ramiai – darbe vyraus įprasti darbai, o namie pokyčių metas dar neprasidėjo (jis ateis kitą savaitę – ruoškitės). Gali būti nemažai susitikimų su draugais, pokalbių, reikalų aptarimo – galimos ir naudingos žinios. Atsargumas, apdairumas pravers vairuojantiems ir dirbantiems su aštriais įrankiais.

Vandenis

Gali būti, kad laiko, dėmesio ir pastangų paprašys piniginiai, turtiniai reikalai. Jų imtis reikės dėl to, kad gali būti ir puikių progų gauti apčiuopiamos naudos, ir reikės papildomų pastangų, kad viskas vyktų taip kaip turi vykti. Savaitės pabaiga gali atnešti smagių, malonių dalykų į namus.

Žuvys

Būsite ganėtinai energingi ir veiklūs, linkę imtis visų darbų iš eilės. Gali būti ir nemažai susitikimų, pokalbių, ypač dalykinėmis temomis. Bet kartu gali būti ir kliūčių, kurias reikės kažkaip įveikti – įveiksite. Visgi atidumas pravers vairuojant, dirbant su aštriais įrankiais ir sportuojant. Artėja palankus metas aktyvumui asmeninių finansų srityje.