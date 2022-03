Naminių konservų receptas pagal Ritą: daug skanesni už pirktinius

„Nepamainomas dalykas poilsiaujant ilgesnį laiką sodyboje ar prie ežero. Nereikia stovėt prie puodo, viskas paruošta, belieka tik išverst į keptuvę ar puodą ir gaminti. Galimas variantas ir katiliuke ant laužo. Gaunasi fantastiškas troškinukas. Tinka ir sriubai, ir troškiniui, ir viskam, ką tik sugalvosite. Išbandžiau šį gėrį prieš metus ir labai patiko. Jeigu poilsiaujate su mažu vaiku, tai be sriubytės niekaip. O čia mėsa paruošta, tik daržoves nulupti ir į puodą. Be to ir labai skanu. Tikslių proporcijų nerašysiu, nes pas mane jų nėra. Viską dėjau iš akies", – sako tinklaraščio „Ritos receptai“ autorė.