Naglis Šulija kreipiasi į 2 Zodiako ženklus: ateina sėkmė

Saulė juda įdėmiuoju Skorpiono ženklu ir skatins mus supančius žmones, reiškinius, bet kokius dalykus matyti tokius, kokie jie yra, be išankstinių nuostatų arba įsivaizdavimų. Taip pat tai laikas, kai savas požiūris ar nuomonė yra ginama be jokių išlygų, iki galo. Kita vertus, į argumentus įsiklausoma.

Saulei labai padės dalykinio gyvenimo valdovas Merkurijus, kuris mokys atsakingai elgtis dalykiniame gyvenime, bet kai kada nešykštės ir aštresnio žodžio arba vaizdingesnio apibūdinimo. Įdėmi Merkurijaus pozicija padės vengti klaidų ir parodys kiekvieno sumanymo silpnąsias, pažeidžiamas puses. Žodžiu, dalykinis gyvenimas vyks visai neblogai. Kartu reikia žinoti, kad šeštadienį Merkurijus pereis į Šaulio ženklą ir dalį savo gerųjų dalykinių savybių praras, jos tiesiog sumenks.

Saulei su Merkurijum padės Mėnulis, bet tiktai iš dalies. Kol kas jis dyla, o dildamas skatina svarbesnius mums darbus, reikalus užbaigti, o ne pradėti. Jaunatis įvyks penktadienį, tad naujiems darbams, naujiems reikalams palankus metas ateis po jos.

Gražuolė Venera dabar keliauja Šaulio ženklu, yra energinga ir romantiška, bet kartu ir labai vertinanti nepriklausomybę, todėl savo valdomose srityse skatins mus elgtis oriai ir nepriklausomai. Su rimtesnėmis kliūtimis Venera susidurs pačioje savaitės pradžioje, ir savaitgalį. Matyt, tai bus apsisprendimų jausmuose, santykiuose metas.

Marsas vis dar keliauja Vėžio ženklu, todėl nėra stiprus ir linkęs veikti iš pasalų, iš užuolankos ir be reikalo nerizikuoti. Kita vertus, jo partizaninė taktika kai kada gali atrodyti labai efektyviai. Su kliūtimis Marsas susitiks savaitgalį, ypač sekmadienį. Dėl to savaitės pabaiga bus tas metas, kai bus patikrintas ir jo veiklumas, ir apdairumas. Kita vertus, tai ir laikas, kai lūžta visa, kas gali sulūžti, genda visa, kas gali sugesti ir dūžta visa, kas gali sudužti. Dėl neapdairumo taip pat.

Beje, kai Marsas būna tokioje padėtyje, kokioje bus kitą savaitgalį, labai dažnai kas nors garsiai sprogsta. Ir nebūtinai vien Artimuosiuose Rytuose.

Avinas

Didelio noro kur nors veržtis ar dėl ko nors kovoti tikriausiai nebus, dažniau norėsis pabūti ramiai. Palankus metas svarbiems, jėgų ir nusiteikimo reikalaujantiems darbams namie. Bet ne savaitgalį – tai nebus sėkmingas laikas. Neblogas metas rudens kelionei, bet ir savaitės pradžioje ir jos pabaigoje reikės atidžiau vertinti aplinkybes.

Jautis

Jūsų pačių nuomonė ar požiūris dabar nebus svarbus, bet norom nenorom teks taikytis prie išorinių aplinkybių arba prie kitų asmenų nuomonės bei veiklos. Ta ana pusė tikrai nebus piktybiška, o dažnai geranoriška ir linkusi dovanoti naudingų žinių, pasiūlymų arba progų. Taip pat ši savaitė gali apdovanoti trumpomis greitomis kelionėmis, judėjimu.

Dvyniai

Atrodo, šią savaitę bus nemažai nedidelių, tačiau gana svarbių darbų ir reikalų. Visko reikės imtis iš eilės, viską atlikti reikės kruopščiai ir pareigingai. Bet tai ir pavyks. Palankus metas rūpintis sveikatos, sveikatingumo reikalais. Taip pat ši savaitė gali būti svarbi asmeninių santykių srityje – juos palaikyti, puoselėti metas tikrai puikus, bus ir progų dėl kažko apsispręsti.

Vėžys

Panašiai kaip ir iki šiol, nematoma vidinė spyruoklė vers kažko siekti, dėl kažko stengtis. Tikėtina, kad tai ir pavyks, nesklandumų gali būti nebent savaitgalį – patartina tuomet būti atidesniems aplinkai. Bet tai ir apsisprendimo bei ryžtingų veiksmų laikas. Taip pat ši savaitė nestokos asmeninės kūrybos bei smagių pramogų. Tinkama ji ir rūpintis sveikatingumo reikalais.

Liūtas

Daugiausia laiko, dėmesio ir pastangų gali paprašyti namų, šeimos arba būsto reikalai, metas stengtis, kad čia būtų dar jaukiau, dar patogiau, o visi reikalai sutvarkyti kuo puikiausiai yra išties geras. Taip pat ši savaitė nestokos smagių akimirkų, pramogų, galimybių nuveikti ką linksmo ir smagaus. Atrodo, asmeninis gyvenimas irgi klestės, bet ne visi planai gali pavykti savaitgalį.

Mergelė

Būsite atidūs, įžvalgūs ir linkę pašmaikštauti. Dėl to, kad šį savaitė atneš daug judėjimo, daug bendravimo visokiausiomis temomis, jūsų akiratis plėsis kasdien. Ypatingai gerai seksis tiems, kurių dalykinė veikla susijusi su judėjimu, taip pat žiniomis, informacija, skaičiavimu ir panašiais dalykais. Palankus metas rūpintis, kad namie būtų dar gražiau ir dar jaukiau.

Svarstyklės

Darbe vyraus įprasti, įgudimo reikalaujantys darbai, namie – įprasta tvarka. Tačiau nemažai dėmesio gali pareikalauti piniginiai reikalai – ir dėl to, kad nestigs įkvėpimo juos tvarkyti, ir dėl to, kad gali būti puikių progų gauti apčiuopiamos naudos. Taip pat ši savaitė atneš nemažai susitikimų su draugais, malonių pokalbių ir panašių dalykų. Puikus laikas plėsti kultūrinį akiratį.

Skorpionas

Būsite energingi, veiklūs, puikios nuotaikos, kūrybiški ir džiuginsite aplinkinius specifiniu savo humoro jausmu. Kartu būsite ir labai dalykiški, greitai ir įžvalgiai tvarkysite dalykinius reikalus, kurių dabar gali būti išties nemažai. Ypatingai gerai seksis tiems, kurių veikla susijusi su žiniomis, informacija, jos perdavimu. Piniginiai reikalai irgi atrodys visai neblogai. Dažniausiai.

Šaulys

Didžiąją laiko dalį būsite atsipalaidavę, romantiški ir net jausmingi, be to linkę pasimėgauti visais gyvenimo malonumais, galbūt įsigyti ką mielo ir gražaus sau. Dėl didelio kūrybiškumo lengvai kursite gražius, mielus dalykus, kuriais noriai dalysitės. Visgi ir pati savaitės pradžia ir jos pabaiga gali primygtinai paskatinti apsispręsti dėl to, kas jums iš tiesų svarbu.

Ožiaragis

Panašu, savaitė bus ganėtinai rami – darbe viskas bus daugmaž kaip buvę, namie karaliaus įprasta tvarka, todėl liks nemažai laiko sau, savo poreikiams ir malonumams. Iš tiesų dabar ne kartą gali maloniai nudžiuginti artimi draugai. Pačioje savaitės pabaigoje ateis laikas, kai turintys pretenzijų jums gali sulaukti tokio atsako, kad po to jokių pretenzijų jau nebeturės. Niekada.

Vandenis

Tikėtina, kad nestigs darbų darbe arba profesijos srityje. Tačiau šioje srityje būsite labai kūrybiški, todėl viską pavyks padaryti greitai ir taip, kaip reikia. Ypatinga sėkmė lydės tuos, kurių veikla susijusi su žiniomis, informacija arba transportu. Pamiršti darbus labai padės artimi draugai ir smagi, maloni bendra veikla. Darbe smagių dalykų irgi neturėtų stigti.

Žuvys

Darbe darbų kaži ar bus daug, tačiau čia gali būti kažkokių smagių, malonių aplinkybių. Iš tiesų sėkmė profesijos srityje lydės tuomet, jei ji susijusi su grožio arba patogumų kūrimu. Taip pat ši savaitė labai palanki rudens kelionėms – pavyktų ir atsipalaiduoti, ir aktyviai pajudėti, ir smagių įsspūdžių pasisemti. Vis dar patiks sportinio stiliaus pramogos.