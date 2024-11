Naglis Šulija 1 Zodiako ženklui žada neregėtą sėkmę: pasitikrinkite, ar tai jūs

Saulė toliau juda Skorpiono ženklu ir skatina mus atidžiau žvelgti į detales bei smulkmenas, kurias būtina pastebėti, o veikti taip, kad po to nereikėtų nieko keisti arba taisyti.

Skorpiono valdovas Marsas pirmadienį pereis iš Vėžio, kuriame yra labai silpnas, į Liūto ženklą, kuriame yra nepalyginamai stipresnis. Bėda tik viena – Marsas dabar lėtina greitį prieš apsisukdamas ir pajudėdamas atgalios. Taigi, Marsas dabar bus kaip galiūnas, kurį ištiko stiprėjantis tingumo priepuolis. Atitinkamai, mūšių laukuose didesnių permainų tikėtis neverta, o bendras darbingumas irgi nebus didelis.

Dalykinio gyvenimo valdovas Merkurijus dabar keliauja Šaulio ženklu ir yra labiau nusiteikęs moralus skaityti (kitiems, žinoma), o ne reikalus tvarkyti. Be to, panašiai kaip ir Marso atveju, jo greitis mažėja. Vadinasi, ir Merkurijus dalykinio gyvenimo skatinti neskubės. Reikalus tvarkysime, bet neskubiai. Be to, savaitės pabaigoje Merkurijus susidurs su rimtomis kliūtimis.

Vadinasi, artėjanti savaitė bus įvairialypis metas. Viena vertus, bus bėdų transporte, keliuose, taip pat sutrikimų gali būti bet kokioje komunikacijoje. Kita vertus, kur bėdos, ten ir sprendimai, tikriausiai greiti, ryžtingi, bet nebūtinai apgalvoti.

Mėnulis šią savaitę pilnės, o pilnėdamas jis padės mums imtis iniciatyvos bent jau asmeniškai mums svarbiuose darbuose bei reikaluose. Ką gi, galima manyti, kad buitis bus sutvarkyta – bent tiek tos paguodos.

Gražuolė Venera keliaus Šaulio ženklu, bus energinga, išdidi, nepriklausoma, išsivaduos nuo savaitgalį persekiojusių kliūčių, todėl ir mus jos valdomose srityse mokys elgtis atitinkamai. Galima manyti, kad jausmus (jei jų bus) reikšime atvirai, o grožį kursime su dar didesniu įkvėpimu.

Avinas

Energijos bus daugiau, tačiau kur, kam ją pritaikyti bus nelabai aišku. Darbe vyraus įprasti darbai, namie svarbesni darbai gali nesusiklostyti, tad beliks daugiau laiko skirti sau, savo pomėgiams. Iš tiesų dabar bus daugiau pramogų, ypač tokių, kurios skatina aktyviau pajudėti, taip pat dabar palankus metas rudens kelionei – ir skirtai poilsiui, ir dalykinei.

Jautis

Dabar nemažai priklausys nuo išorės – nuo besiklostančių aplinkybių arba kitų žmonių veiklos bei nusiteikimo. Visgi tikėtina, kad ta ana pusė bus ganėtinai geranoriška, todėl leistis jos vedamiems bus ir įdomu, ir naudinga. Noras ką nors prasmingo nuveikti namie gali peraugti į konkrečius veiksmus. Atrodo, šis sumanymas ilgai netruks.

Dvyniai

Ši savaitė gali atnešti svarbių susitikimų, pokalbių arba pažinčių. Vienos bus dalykinės, kitos – asmeninės, tačiau dalykinės nesunkiai peraugs į asmenines, o šios – į dalykines. Tai puikus metas palaikyti ir puoselėti ryšius, santykius su svarbiais jums žmonėmis. Taip pat tai puikus laikas rūpintis sveikatos ir sveikatingumo reikalais.

Vėžys

Ta vis pirmyn ir pirmyn variusi vidinė spyruoklė dabar atsipalaiduos, niekur skubėti jau nebesinorės, tačiau galbūt reikės – tikėtina, kad atsiras galimybių gauti finansinės ar kitokios apčiuopiamos naudos, bet kad taip įvyktų, reikės imtis greitų ir ryžtingų veiksmų. Beje jie sektųsi visai neblogai. Kita vertus, įsibėgėja ir rudens pramogų metas – gaila būtų praleisti.

Liūtas

Turbūt daugiausia laiko, dėmesio ir pastangų pareikalaus namų, šeimos reikalai arba su buitimi susijusi veikla. Atrodo, čia viskas vyks ganėtinai sklandžiai. Taip pat ši savaitė apdovanos ir ne viena proga nerti į metų laikui būdingas pramogas, o išties nemenka sėkmė bei įkvėpimas lydės tuos, kurių veikla susijusi su grožio arba pramogų kūrimu.

Mergelė

Akivaizdu, ši savaitė atneš daug judėjimo ir daug bendravimo visokiausiomis temomis – pirmiausia dalykinėmis, bet ir visomis kitomis taip pat. Palankus laikas ir plėsti kultūrinį akiratį. Taip pat ši savaitė – puikus metas tvarkyti visokiausius su namais, šeima susijusius reikalus, tartis su namiškiais ir stengtis, kad namie būtų dar jaukiau ir dar gražiau.

Svarstyklės

Darbų darbe bus mažiau, jie vyks be ypatingų pastangų, todėl tikrai nenuvargins. Kita vertus, būsite labai atvirti, mielai bendrausite, mikliai tvarkysite smuklius reikalus, susitikinėsite su draugais. Kitaip tariant, nestigs smagaus šurmulio su dalykiniu prieskoniu. Ir dar galbūt pavyks pasinaudoti palankiomis progomis gauti apčiuopiamos finansinės naudos.

Skorpionas

Būsite energingi, veiklūs, puikios nuotaikos, kuria noriai dalysitės su aplinkiniais ir labai kūrybiški. Žinoma, dėl to geriausiai seksis tie darbai ir ta veikla, kurios imsitės arba kurią prižiūrėsite patys, asmeniškai. Atrodo, visai neblogai atrodys ir piniginiai reikalai, sėkmė perpus su darbu šioje srityje greitai atneš apčiuopiamos naudos.

Šaulys

Viena vertus, būsite labai dalykiški, daug ir mielai bendrausite visokiausiomis temomis ir mikliai tvarkysite visokiausius nelabai didelius reikalus, kurių dabar bus nemažai. Sėkmė lydės tuos, kurių veikla susijusi su žiniomis, informacija arba jos perdavimu. Kita vertus, asmeninis žavesys dabar švies kaip ryto žvaigždė. Toks ir asmeninis gyvenimas dabar bus.

Ožiaragis

Darbe arba profesijos srityje galima tam tikras atoslūgis, veiklos čia dabar bus kiek mažiau, o jausitės laisviau. Panašiai ir su asmeniniais santykiais – jie dabar irgi nei jaudins, nei vargins. Iš tiesų dabar svarbūs gali būti ryšiai su artimais draugais – bus ne viena priežastis ir susitikti, ir aptarti tai, kas svarbu, ir net visiems kartu nuveikti šį tą mielo ir smagaus.

Vandenis

Atrodo, nestigs darbų darbe arba profesijos srityje. Bet būsite ir labai kūrybingi, ir energingi, veiklūs, todėl su visomis užduotimis susidorosite lengvai, su šypsena ir net stilingai. Santykiai su kai kuriais asmenimis gali pasidaryti šiek tiek įtempti – dėl anos pusės savybių. Gali būti, kad kažkas parodys tikrąjį savo veidą. Tai neilgam, bet skaitytis su tuo reikės.

Žuvys

Nedidelių darbų, greitai sutvarkomų reikalų bus darbe arba profesijos srityje. Labai gerai seksis tiems, kurių veikla susijusi su žiniomis ir informacija kaip tokia. Taip pat gerai sektųsi su grožiu, pramogomis arba patogumais susijusi veikla. Taip pat sėkmė lydės kur nors keliaujančius arba tuos, kurie rengiasi kur nors keliauti. Prasideda laikas, kai patogu rūpintis ir sveikatos bei sveikatingumo reikalais.