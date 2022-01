Moteris skyrybų panoro kitą dieną po vestuvių: 1 vyro poelgio neatleis niekada

Moteris parašė JAV žurnalo „Slate“ patarimų rubrikoje tekstą, pavadinimu „Duodu jam laiko iki vasario“ ir paaiškino, kad ištekėjo prieš pat Kalėdas, bet dabar dėl vyro nepagarbos tikisi išsiskirti arba anuliuoti santuoką iki sausio pabaigos.

Ji atskleidė, kad kitą dieną po vestuvių vyrui pasakė, kad vedybos „baigėsi“, bet per Kalėdų šventes daugelis draugų siūlė suteikti jam antrą šansą ir nepasiduoti užklupus pirmai kliūčiai, rašo dailymail.co.uk.

Prašė to nedaryti

Žurnalistė Janee Desmond-Harris, rašanti rubriką „Agony Aunt“, patarė jai tęsti skyrybas ir net suabejojo jos draugais: „Pasirašykite mintyse, kurie iš jūsų artimųjų nevertina jūsų laimės.“

Straipsnis išplito it virusas ir šimtai žmonių yra sukrėsti tokio vyro elgesio. Moteris, parašiusi tekstą, paaiškino:

„Man niekada nerūpėjo santuoka, bet aš tam neprieštaravau. Taigi, kai mano vaikinas pasipiršo 2020 metais, nusprendėme tai padaryti. Kiekvienas prisiėmėme maždaug pusę atsakomybės už vestuvių organizavimą, bet manau, kad buvau gana protinga dėl kompromiso, kai jis kažko labai norėjo.

Vienintelė mano griežta taisyklė buvo ta, kad jis ceremonijos metu netėkštų torto man į veidą. Būdamas protingas žmogus, gerai mane pažįstantis, jis to nepadarė. Vietoj to, jis sugriebė mane už pakaušio ir sugrūdo galvą į tortą. Tai buvo planuota, nes tortas buvo visiškai sumaitotas ir jis turėjo krūvą keksiukų kaip atsarginį variantą.“

Ji toliau paaiškino, kad kitą dieną išvyko, bet per šventes visi maldavo, kad ji suteiktų jam antrą galimybė. Jaunoji taip pat suabejojo, ar ji per stipriai reaguoja, nes po automobilio avarijos yra „labai klaustrofobiška“ ir itin stipriai panikavo po to, kai buvo įstumta į tortą.

Ji ir toliau „myli jį“, bet „šiuo metu to visiškai nejaučia“, o draugai jai sako, kad taip greitai išsiskirti yra „rimta klaida“.

Sulaukė daugybės palaikymo

Tačiau dešimtys žmonių atsakė, kad tai „raudona vėliava“ ir kad jos norai nebuvo paisyti.

„Labai nemalonu, abejoju, kad tai buvo pirmoji raudona vėliava, bet ji tikrai turėtų būti paskutinė. BĖK“, – rašė vienas žmogus.

„Man atrodo, kad jis nuo pat pradžių teigia, kad jam nerūpi, kaip ji jaučiasi ar ko ji prašo, todėl aš tikrai esu už skyrybas“, – pridūrė kitas.

Trečiasis komentavo: „Ji turėjo jam pasakyti, kiek kainuoja geras vestuvinis tortas. Vis dėlto manau, kad mažiau nei ateinančios skyrybos, kurios tikrai turėtų įvykti.“

„Jei tai iš tikrųjų atsitiko, ji turi teisę su juo išsiskirti ir, jos vietoje, taip ir padaryčiau. Neįsivaizduoju, kad turėčiau pasakyti žmogui, su kuriuo tuokiuosi, kad to nedarytų: „Prašau prieš mane fiziškai nesmurtauti ir nežeminti viešoje mūsų meilės šventėje, dėl kurios mano plaukai ir makiažas buvo atlikti profesionaliai, o aš dėvėsiu brangesnę nei įprastai suknelę, ačiū“, – „Twitter“ nuomone dalijosi skaitytojas.

„Paniekos demonstravimas yra vienintelis geriausias ženklas, kad santuoka nenusiseks. Išsiskirkite pirmadienio rytą“, – patarė vienas vartotojas.

„Manau, kad jei jūs nustatote griežtas ribas su savo partneriu, ypač dėl kažko fizinio, ir jis akivaizdžiai sąmoningai ribas pažeidžia minios žmonių akivaizdoje, tai yra vadinama „raudona vėliava“, – svarstė kitas.