Moteris namuose laiko svetimo žmogaus pelenus: išgirdus priežastį, kiti negali patikėti

Ji galvojo juos išbarstyti, bet norėjo surasti šeimos narį, kuris galbūt jų pasigedo, rašoma grimsbytelegraph.co.uk.

Namuose laiko svetimus pelenus

Moteris iš Market Raseno dvejus metus saugo nepažįstamo žmogaus pelenus, kuriuos rado vienos išvykos į Klitorpo (Cleethorpes) paplūdimį metu.

51 metų Lucinda Bourne tikisi, kad vieną dieną kas nors ateis ir juos atsiims. Pelenus, kurie buvo laikomi metaliniame laikiklyje, ji rado išvykusi į pajūrį su draugu, kuris ją aplankė.

Iš pradžių ji pamanė, kad tai galėjo būti šuns žetonas, tačiau atidariusi dėklą pamanė, kad tai kažkieno palaikai. Po daugybės įrašų socialiniuose tinkluose ieškojusi teisėto savininko, Lucinda nesulaukė, kad su ja susisiektų pelenus paliko artimieji.

Ji dažnai pagalvodavo apie pelenų išbarstymą arba atidavimą, bet sako nedrįsusi jų atsikratyti, jei kas nors galų gale jų pasigestų. Ji sakė nesitikėjusi, kad taip nutiks, bet mano, kad tai, jog kažkas prarado artimojo pelenus, yra siaubinga.

Ji sakė: „Mano draugas buvo atvykęs į svečius ir mes nusprendėme nuvykti į Klitorpą. Aš buvau centrinėje paplūdimio dalyje prie pat gultų nuomos punkto, kai paėmiau urną su pelenais.

Iš pradžių pamaniau, kad jame galėjo būti šuns žetonas, bet, mano nuostabai, jame buvo kažkieno pelenai. Tokiame dėkle turiu ir savo šuns pelenus.

Klausinėjau žmonių internete ir daugelis sakė, kad urnoje gali būti narkotikai, bet aš žinau, kad tai tikrai pelenai. Visada galvojau, galbūt laikiklis nukrito nuo grandinėlės ar vėrinio.

Vienas vyras atėjo apžiūrėti, nes manė, kad tai galėjo būti jo šuns pelenų laikiklis, bet, deja, jis buvo per mažas, kad būtų jo. Po to niekas nebesusisiekė, todėl nuo to laiko juos saugau.

Kartais pagalvoju, kad artimasis gali būti senutė, praradusi mylimo žmogaus pelenus, ir niekada negalėjau susitaikyti su tuo, kad jų atsikratysiu. Būčiau sugniuždyta, jei būčiau praradusi kieno nors pelenus.

Prisimenu, kai kažkas išplėšė mano rankinę ir pavogė mamos žiedus, tai buvo siaubinga. Jei tai būčiau aš, nesugebėčiau susitaikyti su tuo, kad nebeturiu fizinio prisiminimo apie tą žmogų.“

Lucinda sako, kad ir toliau saugo pelenus, jei kas nors ateityje jų sugrįžtų. Ji paaiškino: „Aš visada juos saugosiu, nes kas nors gali jų pareikalauti. Kadangi tai įvyko Klitorpe, jie galėjo būti vienadieniai lankytojai, tad kas žino, iš kur jie yra.

Jie gali gyventi vietoje arba būti iš kitos tilto pusės, iš Halo ar net iš tolimesnio Birmingemo, kas žino? Tačiau nuoširdžiai maniau, kad savininkas jau būtų jų ieškojęs.

Aš taip pat nedrįstu jų atsikratyti, nes jausčiausi siaubingai, jei juos išbarstyčiau, o paskui kas nors ateitų ir pasakytų, kad pelenai – jų. Tikrai nežinau, ką dabar daryti, juos turiu jau taip ilgai, kad įdomu, ar kas nors kada nors prisistatys.“