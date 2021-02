Molis – istorijos pasakotojas su charakteriu

Sakoma, kad kartą panardinus pirštus į molį, jis užburia, norisi jį geriau pažinti, mokytis ir kurti. Be to, teigia puodžiai, molis yra kaip žmogus – turi savo charakterį, vieną dieną per kelias minutes virsta gražiu dirbiniu, o kitą dieną pirštų neklauso. Pusšimtis lietuviškas tradicijas puoselėjančių amatininkų gali papasakoti daug įdomių istorijų apie molį ir išmokyti nužiesti puodynę.