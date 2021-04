Moderniems namams – automatiniai langų uždengimai: kodėl verta rinktis būtent juos?

Jei jau esate įsirengę žaliuzes ar roletus ir svajojate apie automatinius langų uždengimus – nesijaudinkite dėl remonto, kadangi montuojant automatinį valdymo mechanizmą, remonto neprireiks. Be to, siekiant padidinti automatizuotų priemonių kiekį, nebūtina namus paversti „išmaniaisiais“. Belaidžius, saulės šviesos kiekius valdyti sukurtus variklius galima sumontuoti ir prie turimų langų uždangų. Jei jų dar nepasirinkote, taip pat ne bėda – jums tereikia išsirinkti norimą mechanizmo tipą, kuris geriausiai atitiks šviesos valdymo poreikius.

Kodėl verta rinktis elektroninius roletus?

• Elektriniai roletai – vienas geriausių pasirinkimų mėgstantiems ilgą ir ramų poilsį. Tam, kad užtrauktumėte roletus, tereikia kelių pultelio mygtuko paspaudimų net neišlipus iš lovos. Be to, jei norite miegoti be rūpesčių ir pamiršti apie roletų reguliavimą ryte ar vakare, yra galimybė įmontuoti ir jutiklius, kuomet vos pasirodžius saulės spinduliams langų uždengimai automatiškai nusileis žemyn.

• Tokią langų uždanga yra puiki išeitis norintiems apsisaugoti nuo kaitros ir praeivių žvilgsnių. Tamsūs elektriniai roletai geriausiai tinka tose patalpose, kurias saulė apšviečia tik dalį dienos. Jei ieškote sprendimo kambariui, esančiam šiaurinėje ar pietinėje pusėje, rinkitės elektrines žaliuzes. Tokiais atvejais šios uždangos padės išlaikyti privatumą ir užtikrinti optimalų natūralios šviesos kiekį.

• Automatiniai roletai – taip pat itin gera langų uždanga kambariuose, kuriuose naudojatės kompiuteriu ar žiūrite televizorių. Pastebėję, kad šviesa sustiprėjo, galėsite pakeisti žaliuzių juostelių poziciją net nepasikeldami iš vietos. Kambariuose, kur yra bent keli ekranai, puikiai tinka ir specialūs šviesą skaidantys elektriniai roletai, kurie leidžia matyti vaizdą už lango ir sumažina atspindžių, atsirandančių ant ekranų, kiekį.

• Automatiniai roletai gali būti valdomi saulės baterijomis. Toks automatinis langų uždengimas padeda sumažinti išlaidas elektros energijai, nes reikiamą jos kiekį gauna iš saulės. Be to, šiuos roletus lengviau montuoti, nes nereikia vesti laidų šalia lango. Taigi, tai – ne tik ekologiškas, bet ir ekonomiškas sprendimas.

• Elektrinių žaliuzių ar roletų varikliai yra nedideli ir praktiškai nepastebimi. Be to, „Domus Lumina“ sukurtas nuotolinio valdymo pultelis „Flute“ yra pelnęs tarptautinius dizaino apdovanojimus. Jį lengvą priderinti prie skirtingų stilių interjero. Subtilaus, skoningo dizaino pultelis ir nepastebimi mechanizmai padės suderinti visus namų poreikius.

Jei nesate tikri, kurie elektriniai roletai ar žaliuzės jūsų namų langams uždengti tinka labiausiai, nedvejokite ir kreipkitės konsultacijos. „Domus Lumina“ specialistai pasirengę patarti dėl visų automatizuotų langų uždangų aspektų ir padėti išsirinkti geriausią variantą būtent jūsų namams.