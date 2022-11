Mirtinam vėžiui kelią užkirskite laiku: ragina vyrus nemokamai atlikti šį tyrimą

Pasak Antakalnio poliklinikos šeimos gydytojos Renatos Misevičienės, jei kas kelis metus vyrai bent kartą pravertų šeimos gydytojo kabineto duris ir atliktų reikalingus tyrimus, prostatos vėžys būtų pažabotas.

Ligos simptomai ilgai nepastebimi

Iš onkologinių ligų grupės prostatos vėžys užima trečiąją poziciją pagal tai, kaip dažnai ja sergama. Pasaulyje kasmet nustatoma apie 450 tūkst. naujų šios ligos atvejų. Deja, pavėluotai nustatytas ir jau gerokai progresavęs vėžys nusineša daugybės vyrų gyvybių – kiekvienais metais Europoje mirčių nuo šios ligos skaičius siekia apie 107 tūkst., rašoma pranešime spaudai.

Priešinės liaukos vėžys, arba prostatos vėžys, tai viena tų ligų, kuri neduoda signalų, kad organizme vyksta kažkokie pakitimai. Signalus, arba pirmuosius ligos simptomus, galima pastebėti gerokai vėliau. Pasak R. Misevičienės, visiems būtina reguliariai rūpintis bendra savo sveikatos būkle, o vyrams dar ir nepamiršti kas kelis metus tikrintis dėl prostatos vėžio.

„Profilaktiškai tikrintis sveikatą yra būtina, nes periodiškai tą darant galima išvengti daugelio ligų. Išsamūs tyrimai gali parodyti apie ligos pradžią ar galimas rizikas joms kilti. Todėl laiku pastebėjus pakitimus organizme, tinkamas gydymas, skiriami vaistai gali užkirsti kelią ligoms atsirasti ar progresuoti. Tai ypač aktualu onkologinių ligų, tokių kaip prostatos vėžys, profilaktikoje“, – teigia šeimos gydytoja.

Be to, R. Misevičienė pastebi, kad šeimos gydytojo, o ypač urologo kabinetas daugeliui vyrų yra tabu, nes pats savaime nuėjimas pas tokį mediką jiems asocijuojasi su pačia baisiausia diagnoze. Taip pat vyrauja gajus įsitikinimas, kad atliekami prostatos tyrimai yra skausmingi ar kitaip nemalonūs, kas vėlgi prisideda prie to, kad vyrai vengia susidūrimų su urologais.

„Žmonės eidami pas gydytojus turi labai įvairių baimių, būtent dėl jų onkologinių ligų statistika kelia vis didesnį nerimą. Įvairios procedūros, tyrimai šiais laikais yra labai modernūs ir labai dažnai nekelia jokio diskomforto ir beveik yra nejuntami“, – tikina šeimos gydytoja.

Nemokamas prostatos tyrimas – PSA

Šiais laikais pasitikrinti sveikatą nėra brangu, daugiausia, kas kainuoja, tai skiriamas laikas ir rūpestis savo sveikatai ir gyvenimo kokybei. Pasak R. Misevičienės, vyrai gali atlikti nemokamus prostatos tyrimus bet kada, svarbiausia tam ryžtis ir nedelsti.

„Prostato vėžys dažniausiai nustatomas vyresniame vyrų amžiuje. Todėl sulaukus 50 metų ir daugiau reikėtų neignoruoti tyrimų, kurie gali ir nieko neparodyti, bet gali ir padėti laiku apčiuopti ligą. Juo labiau, kad yra programa, kuria pasinaudojus galima atlikti kraujo tyrimą, parodantį prostatos specifinio antigeno PSA koncentraciją. Tai nieko nekainuoja ir neužima daug laiko, o tyrimas kartojamas ne taip ir dažnai – kas 2 ar 5 metus”, – pasakoja šeimos gydytoja R. Misevičienė tęsia, kad ypatingą dėmesį savo sveikatai turi skirti tie vyrai, kurių artimųjų tarpe jau yra pasitaikiusi ši klastinga ir genetiškai paveldima liga. Nebūtinai rizikos kilmė glūdi vyriškos giminės linijoje. Jei sesuo arba mama sirgo krūties vėžiu, rizika susirgti prostatos vėžiu taip pat nemenka. Pastariesiems rizika susirgti išauga iki 25 proc.

„Didesnėje prostatos vėžio atsiradimo rizikos grupėje yra vyrai, kurių brolis arba tėvas sirgo prostatos vėžiu. Esant didelei prostatos vėžio rizikai, nemokamai kraujo tyrimą (PSA) vyrai gali atlikti nuo 45 metų“, – sako R. Misevičienė ir pabrėžia, kad tai nėra riba, nuo kada reikia pradėti susirūpinti savo sveikata, tą dera daryti nuolat.