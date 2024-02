Mirė legendinio „Džeimso Bondo“ žvaigždė

Aktorė prisimenama už tai, kad 1983 m. suvaidino ponią Moneypenny filme „Niekada nesakyk niekada daugiau“.

Ji taip pat vaidino 1988 m. „EastEnders“ seriale, kur atliko Džoanos vaidmenį, ir pasirodė tokiuose serialuose kaip „General Hospital“ ir „ER“.

Prodiuserinė kompanija „Big Finish“ sakė: „Mums be galo skaudu pranešti, kad mirė mūsų brangi draugė ir kolegė Pamela Salem.“

Prisiminė jos gyvenimą

Pamela gimė Mumbajuje (tuometiniame Bombėjuje), Indijoje, vėliau studijavo Heidelbergo universitete Vokietijoje, po to mokėsi Centrinėje kalbos ir dramos mokykloje (Central School of Speech and Drama).

Jos karjera televizijoje prasidėjo aštuntojo dešimtmečio pradžioje, kai ji svečiavosi tokiose laidose kaip „Iš nežinomybės“ ir „Džeisonas Kingas“.

Didžiajame ekrane Pamela pasirodė 1978 m., kai suvaidino komedijoje „Pirmasis didelis traukinio apiplėšimas“ (angl. The First Great Train Robbery) ir pirmą kartą dirbo kartu su Šonu Koneriu (angl. Sean Connery).

Po ketverių metų ji suvaidino vieną įsimintiniausių savo vaidmenų filme „Niekada nesakyk niekada daugiau“ (Never Say Never Again), kuris uždirbo 160 milijonų JAV dolerių, rašo dailymail.co.uk.

Anksčiau Pamela pasakojo, kaip pats Šonas jai parūpino vaidmenį, sužinojęs, kad ji buvo viena iš kelių svarstytų aktorių šiam vaidmeniui.

Sakoma, kad jis šiltai prisiminė darbą su ja filme „Pirmasis didysis traukinio apiplėšimas“ ir rekomendavo ją agento 007 prodiuseriams.

Žurnalui „Double-O-Seven Magazine“ ji sakė: „Prieš tai su Šonu Koneriu dirbau filme „Pirmasis didysis traukinio apiplėšimas“ ir kai jis pamatė, kad esu viena iš daugybės žmonių, pretenduojančių į šį vaidmenį, asmeniškai pasiūlė mane tinkamiems žmonėms, o tai buvo labai malonu.“

Anksčiau šį personažą vaidino Lois Maksvel, bet Pamela buvo įsitikinusi, kad gali sukurti savo vaidmenį.

Ji sakė: „Reikia tik savaip jį interpretuoti ir suvaidinti kuo teisingiau, o tai nebuvo sunku, žinote, žavėtis Bondu iš tolo, nes manau, kad jis (Šonas) yra nuostabus žmogus.

Kituose filmuose vaidino 1986 m. filme „Salomė“ ir 1998 m. filme „Dievai ir pabaisos“.

Pamela taip pat buvo žinoma mokslinės fantastikos gerbėjams dėl savo pasirodymų serialuose „Doctor Who“ ir „Blake's 7“.

Ji buvo ištekėjusi už aktoriaus Maiklo O'Hagano iki jo mirties 2017 m. lapkričio mėn. Pora gyveno Surfsaide, Floridos valstijoje, kur Pamela mirė vasario 21 d.

Atmintyje išliks kaip šilta asmenybė

Davidas Richardsonas, dirbęs su Pamela „Big Finish“ kūriniuose, atidavė jai pagarbą, sakydamas: „Kai tik būdavo rengiamas „Big Finish“ įrašas, ji pati, be jokio triukšmo ar fanfarų, atskrisdavo iš Majamio ir pasirodydavo studijoje apsiginklavusi šilčiausiomis šypsenomis, didžiausiais apkabinimais, o dažnai ir dovanomis.

Ji buvo labai švelnus žmogus – visada domėjosi visais, nuo savo kolegų žvaigždžių iki prodiuserių komandos ir kviestinių aktorių bei lankytojų.“

Jis pridūrė: „Mes kartu praleidome daug laimingų dienų ir jaučiuosi labai laimingas, kad turėjau ją savo gyvenime.“

Aktorė Karen Gledhill sakė: „Pamela buvo pati maloniausia ir dosniausia aktorė, su kuria man yra tekę dirbti. Aštuntajame dešimtmetyje, kai filmavausi „Rememrbance Of The Daleks“ (mano pirmas tikras darbas televizijoje), ji paėmė mane po savo sparnu ir padėjo man įgyti nuostabios, bet šiek tiek bauginančios patirties.

„Mes tapome draugėmis ir, kai tik susitikdavome, visada džiaugdavomės matydamos viena kitą. Beveik aštuonerius metus nuolat bendravome su šia unikalia moterimi, kurios talentas ir profesionalumas spindėjo kaip žvaigždė – man buvo didžiulė garbė su ja dirbti.

Žvaigždės gerbėjai socialiniuose tinkluose išreiškė jai pagarbą. Vienas iš jų „X“ paskyroje rašė: „Labai liūdna išgirsti, kad Pamela Salem mirė. Tikra žvaigždė.“