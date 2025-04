Metas atostogoms? Leiskitės iš Klaipėdos keltu – tinka ir šeimoms, ir nuotykių ieškotojams

REKLAMA

Dalijamės idėjomis, kaip kelionė keltu gali tapti puikia pradžia nuotykiui aplink Baltijos jūrą.

Šeimos kelionė automobiliu arba kemperiu

Šis kelionės būdas – puikus pasirinkimas keliaujant su vaikais. Vykstant kemperiu ar automobiliu, visuomet turėsite šalia visus būtiniausius daiktus, galėsite lengvai koreguoti maršrutą, sustoti, kada tik prireiks, pasigrožėti gamta bei pamatyti daug skirtingų lankytinų vietų.

Rekomenduojame iš Klaipėdos keliauti „TT-Line“ keltu į jaukų Švedijos miestelį – Karlshamną. Nors miestas nėra didelis, keliaujant su vaikais čia tikrai rasite įvairių pramogų, o svarbiausia – galėsite pasimėgauti nuostabia Skandinavijos gamta. Čia ypač verta skirti laiko pasivaikščiojimams po apylinkes bei pasigrožėti žaviomis salelėmis, kurių šiame regione apstu.

Viena populiariausių pramogų – pasiplaukiojimas laiveliu tarp salų. Tai veikla, kurią tikrai verta išbandyti. Kadangi atstumai tarp salelių nedideli, kelionė bus trumpa, įdomi ir vaikams neprailgs.

Keliaujant automobiliu ar kemperiu nesunkiai pasieksite ir kiek toliau esančias lankytinas vietas. Vos už 15 km nuo Karlshamno įsikūręs „Eriksberg“ safari parkas sužavės ne tik vaikus, bet ir suaugusiuosius. Čia laisvai klajoja elniai, danieliai, šernai, stumbrai bei kiti laukiniai gyvūnai.

Taip pat netoliese galima aplankyti ir keliautojų pamėgtą Švediškąją Veneciją – Karlskronos miestą, išsidėsčiusį net per 33 salas. Šis miestas priklauso UNESCO pasaulio paveldo sąrašui ir žavi lankytojus savo išskirtine architektūra bei unikaliu kraštovaizdžiu. Be to, keliaujant su vaikais, būtinai apsilankykite čia įsikūrusiame jūrų muziejuje

Pasimėgavus pramogomis ir nuostabia gamta, galite pasirinkti grįžimą atgal į Klaipėdą keltu iš Karlshamno arba tęsti kelionę tolyn aplink Baltijos jūrą. Būdami Švedijoje, nepraleiskite progos aplankyti modernųjį Malmės miestą, o iš jo pervažiavus įspūdingąjį Eresundo tiltą – pasieksite Kopenhagą, Danijos sostinę, kupiną kultūros, architektūros ir šeimoms pritaikytų pramogų.

Toliau keliaujant verta leistis per žaviąją Vokietiją – pakeliui pasigrožėkite gamta, o apsilankymas Hamburge ar Berlyne tikrai praturtins kelionę, net jei šie miestai kiek nutolę nuo pajūrio. Abu miestai pasiūlys gausybę veiklų, muziejų, parkų ir lankytinų vietų.

Pakeliui link namų pravažiuosite Lenkiją – čia būtina užsukti į spalvingąjį Gdanską. Miestas žavi savo senamiesčiu, uostu ir jaukia atmosfera. Iš Gdansko jau galima patogiai keliauti atgal į Lietuvą, pilniems įspūdžių ir naujų patirčių.

Draugų kelionė dviračiais ar motociklais

Jei planuojate kelionę su draugais, siūlome pasinerti į nuotykius keliaujant motociklais arba dviračiais! Kelionę pradėkite Klaipėdoje ir pasirinkite „TT-Line“ keltą į Švediją – Treleborgo miestą. Šis miestas garsėja autentišku senamiesčiu ir laikomas vienu gražiausių Švedijoje.

Iš Treleborgo patogu tęsti kelionę motociklu ar dviračiu link Malmės. Jei jus žavi didmiesčių šurmulys, ši kryptis neabejotinai paliks įspūdį – Malmė žavi savo modernios ir senovinės architektūros deriniu bei kultūriniu gyvenimu.

Keliaujant tolyn, nepraleiskite progos kirsti Eresundo tiltą ir aplankyti Danijos sostinę – Kopenhagą. Juk tai itin patogus miestas keliautojams dviračiais, kadangi čia įrengta gausybė dviračių takų, leidžiančių patogiai ir saugiai apžiūrėti pagrindinius lankytinus objektus.

Toliau leidžiantis į nuotykius aplink Baltijos jūrą, verta keliauti gilyn į Daniją – link Odensės miesto. Iš ten, važiuodami pajūriu, pasieksite Vokietijos šiaurinėje dalyje esantį Flensburgą. Tęsdami kelionę pakrante, galėsite mėgautis įspūdingais Baltijos jūros vaizdais ir aplankyti jaukiąją Travemiundę. Jei dar turite laiko ir jėgų, keliaukite toliau iki Rostoko – didesnio uostamiesčio, kupino istorijos ir kultūros.

Iš Travemiundės arba Rostoko patogu grįžti į Klaipėdą „TT-Line“ keltu – tai puikus būdas po ilgos, turiningos kelionės atsipalaiduoti ir saugiai sugrįžti į Lietuvą.

Pramoginė kelionė vaikams

Keliaujant su vaikais dažnai kyla nerimas – ar viskas praeis sklandžiai, ar mažieji turės pakankamai veiklos? Renkantis kelionę keltu, galima išvengti daugybės rūpesčių, kurie taip neramina. Kelte rasite visus reikalingus patogumus, o vaikai galės smagiai leisti laiką specialiai jiems skirtose žaidimų zonose.

Pirmasis kelionės etapas – iš Klaipėdos rekomenduojame keltis „TT-Line“ keltu į Švedijos miestą Karlshamną. Iš ten tęsti kelionę link šalies sostinės Stokholmo. Tai puiki kryptis keliaujant su vaikais, nes čia netrūksta įsimintinų ir įtraukiančių pramogų.

Vienas iš būtinų aplankyti objektų – vaikų muziejus „Junibacken“, kuriame veiklų ir įspūdžių ras ne tik mažieji, bet ir vyresnio amžiaus vaikai. Taip pat verta užsukti į garsųjį „Gröna Lund“ atrakcionų parką – tikrą pramogų rojų visai šeimai. Čia veiklos pakaks visai dienai, o įspūdžiai dar ilgai išliks atmintyje.

Pakeliui atgal į Karlshamną rekomenduojame aplankyti ir „Kolmårdens djurpark“ – vieną didžiausių zoologijos ir pramogų parkų Skandinavijoje. Jame gyvena daugiau kaip 750 gyvūnų rūšių iš viso pasaulio – nuo liūtų, lokių ir bizonų iki žirafų, antilopių bei zebrų. Tai ne tik pramoga, bet ir puiki edukacinė patirtis vaikams.

Pilni įspūdžių ir nepamirštamų akimirkų iš Karlshamno galite patogiai grįžti atgal į Klaipėdą tuo pačiu keltu – ramiai pailsėdami po nuotykių kupinos kelionės.

Kodėl verta rinktis keliones keltu?

Keliaujant su „TT-Line“ išvengsite daugybės rūpesčių ir galėsite ramiai mėgautis atostogomis – nesvarbu, ar planuojate ramų šeimos poilsį, ar aktyvią kelionę su draugais. Kiekvienas čia ras sau tinkamiausią variantą pagal poreikius. Be to, kelionė keltu – ne tik patogi ir saugi, bet ir ekologiškesnė bei dažnai pigesnė alternatyva kitoms transporto priemonėms.

Kristina Achenbachė, kompanijos „TT-Line“ Klaipėdos biuro turizmo specialistė pasakoja, kad rinktis kelto bilietą į abi puses daug naudingiau.

„Pirmiausia, tai patogumas ir ramybė: suplanuoji kelionę iš anksto, žinai, kada grįši, ir gali ramiai mėgautis atostogomis be papildomų rūpesčių. Be to, bilietai į abi puses dažnai būna ekonomiškesni, ypač jei pasinaudoji „TT-Line“ specialiais pasiūlymais. Šeimos, keliaujančios su vaikais ar augintiniais, bei griežtą darbotvarkę turintys keliautojai ypač vertina šią galimybę“, – teigia pašnekovė bei priduria, kad rinktis vienos krypties bilietus taip pat verta, ypač mėgstantiems spontaniškas keliones ir norintiems daugiau laisvės bei neturėti jokio plano.

„TT-Line“ specialistė atskleidžia, kad keliautojų labiausiai pamėgtos kryptys – Švedijoje esantys Karlshamno ir Treleborgo miestai. Karlshamnas yra greičiau pasiekiamas uostas, o vykstant į Treleborgą galite neskubant pasimėgauti ilgesne kelione jūra

Taip pat iš abiejų Švedijos miestų – Karlshamno ir Treleborgo – patogu pasiekti Malmę, o iš jos, važiuojant per įspūdingąjį Eresundo tiltą, – nuvykti į nuostabiąją Danijos sostinę Kopenhagą.

Eresundo tilto bilietą galite lengvai įsigyti susisiekę su „TT-Line“ konsultantais telefonu +370 46 434010 arba el. paštu: [email protected].

Taip pat daugiau informacijos apie kelionių maršrutus: www.ttline.com