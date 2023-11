Mėgstate pornografinius filmus? Turi jums blogų žinių

Tobulėjant technologijoms, suaugusiesiems skirtas turinys tampa vis prieinamesnis, o šiais laikais jis netgi pritaikytas moterims. Žmonės vis mieliau pasineria į seksualias fantazijas, rašo dailystar.co.uk.

Gali sukelti erekcijos sutrikimų

Pernelyg dažnas pornografijos vartojimas gali sukelti keletą seksualinės sveikatos problemų, pavyzdžiui, erekcijos sutrikimų ir sunkumų pasiekti orgazmą. Taip yra dėl to, kad kūnas ir smegenys gali tapti priklausomi nuo pornografinės medžiagos ir intensyvaus šio turinio stimuliavimo, o ne nuo paprastesnių ir natūralesnių žmonių tarpusavio santykių.

Pasak Sofia Gray ir sekso terapeutės Melissos Cook, dar vienas dažnas iššūkis, kuris gali kilti žiūrint per daug pornografijos, yra fetišų ar seksualinių praktikų, kurių partneris gali nesuprasti ar nesidalyti, atsiradimas. Dėl to gali atsirasti atotrūkio jausmas, seksualinis nepasitenkinimas ir atstumas tarp dviejų žmonių, nes jie stengiasi suprasti vienas kito norus ir poreikius.

Taip pat egzistuoja vadinamasis mirties gniaužtų sindromas – tai žargoninis terminas, reiškiantis neigiamą agresyvios ir pasikartojančios vyrų masturbacijos technikos poveikį. Tai dažniausiai gali pasireikšti po pernelyg dažno pornografijos naudojimo, dėl kurio nepatenkinama patirtis užsiimant reguliariais lytiniais santykiais su partneriu.

Pornografija duoda ir teigiamų dalykų

Be šių seksualinių ir fizinių problemų, per dažnas pornografijos žiūrėjimas taip pat gali sukelti emocinį atstumą. Kai žmogus pirmenybę teikia pornografijai, o ne santykiams, jis gali pradėti nepaisyti savo partnerio emocinių poreikių, dėl to partneris jausis apleistas ir nepilnavertis.

Pornografija taip pat gali sukelti nerealius seksualinius lūkesčius ir kūno įvaizdžio lūkesčius, dėl kurių jaučiamas nusivylimas ir nepasitenkinimas realiame gyvenime. Vis dėlto, kai pornografija naudojama sveikai ir abipusiu sutarimu, ji gali labai teigiamai paveikti intymumą ir santykius.

Ji gali paskatinti seksualinius tyrinėjimus, sumažinti seksualinį nerimą ir padėti paskatinti pokalbį apie pageidavimus. Tik reikia subalansuoto ir atviro bendravimo, kad poros suprastų ir gerbtų vienas kito ribas, kad pornografija sustiprintų, o ne pakenktų intymiai patirčiai.

Priklausomybių ekspertė ir psichologė daktarė Ree Langham sakė: „Pornografija gali būti naudinga intymumo stiprinimo priemonė, tačiau ji taip pat gali sukelti problemų romantiškuose santykiuose, jei vienam iš partnerių ji tampa priklausomybe. Priklausomybė yra medicininė būklė, kuri veikia smegenis ir kūną ir dėl kurios asmenys trokšta priklausomybę sukeliančio elgesio nepaisant neigiamų pasekmių.

Kai kalbame apie priklausomybę nuo pornografijos, asmenys turi potraukį žiūrėti medžiagą, kuri vėliau smegenyse sukelia dopamino antplūdį ir sukelia atlygio bei susijaudinimo jausmą. Kai asmuo žiūri vis atviresnį turinį, jo kūnas ir smegenys pradeda pasikliauti šia veikla, kad gamintų dopaminą ir jaustųsi gerai, todėl atsiranda priklausomybė.“

Priklausomybę reikia gydyti

„Kaip ir bet kuri kita priklausomybė, tai gali turėti neigiamų pasekmių įvairiose žmogaus gyvenimo srityse, įskaitant santykius. Priklausomybę nuo pornografijos turintys asmenys gali pastebėti, kad vis daugiau laiko praleidžia žiūrėdami pornografiją, taip pat gali pasikeisti jų nuotaika ir asmenybė.

Kiti įspėjamieji požymiai: nesugebėjimas nustoti žiūrėti pornografiją, padidėjęs noras ją žiūrėti, nerealistiški įsitikinimai ir standartai apie seksą, pirmenybės teikimas seksualiniam turiniui, o ne kasdienėms pareigoms ir fiziniam artumui. Tai gali turėti didelį poveikį santykiams ir intymumui“, – teigė ekspertė.

Ekspertas teigė, kad pirmas žingsnis sveikimo link yra nustatyti problemą ir suprasti, kad tai nėra sveika. Padėti gali įvairios terapijos, įskaitant grupinę, individualią ir porų terapiją, taip pat internetinės programos.

Jos skirtos padėti žmonėms suprasti priklausomybę sukeliantį elgesį, nustatyti dirgiklius ir išvystyti sveikesnius įveikos mechanizmus. Be to, turinio blokatoriai, meditacija, reguliari mankšta ir kasdienė rutina taip pat gali padėti asmenims atkurti sveikos gyvensenos įpročius ir mąstymo procesus, kurių pagrindinis tikslas – sumažinti smegenų priklausomybę nuo pornografijos malonumo.