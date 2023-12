Mėgstate maudytis karštame duše? Turi jums liūdnų žinių

Vonios kambario ekspertai iš „Steam Shower Store“ atskleidė karšto dušo pasekmes – net ir per šalčius. Jie teigia, kad per karštas dušas gali pakenkti plaukams ir odai, rašo express.co.uk.

Jie perspėjo, kad nereikėtų maudytis po karštu dušu ir paragino rinktis šiltą arba drungną dušą. Ekspertų teigimu, optimali dušo temperatūra yra 37 – 42 laipsniai Celsijaus.

Andy Ellisas iš „Steam Shower Store“ paaiškino: „Karštas dušas gali padėti sušilti, tačiau po jo pasekmės būna daug sunkesnės. Svarbu nepamiršti, kad optimali dušo temperatūra yra 37 – 42 laipsniai, nes bet kokia aukštesnė temperatūra gali sukelti tokias bėdas kaip sudirgusi oda ir sausa galvos oda.

„Todėl raginame visus gerai pagalvoti prieš maudantis po karštu dušu, kad išvengtumėte šių problemų. Atšilus orams verčiau rinkitės šiltą ar net drungną dušą, tik nepamirškite po jo apsikloti.“

REKLAMA

REKLAMA

Jis pasidalijo keturiomis priežastimis, kodėl verta vengti karšto dušo.

Niežtinti oda

Nors iš pradžių niežtinti odą gali būti tik erzinantis dalykas, jei ją draskysite, ji gali tapti skausminga.

REKLAMA

Andy sakė: „Dėl per karšto dušo oda gali netekti natūralių aliejų ir tapti dehidratuota. Dėl to oda taps sudirgusi ir sunkiai atsispirs niežuliui“.

Sausi plaukai ir galvos oda

Karštas vanduo gali išsausinti ne tik mūsų odą, bet ir pažeisti plaukus. „Karštas dušas gali susilpninti plaukus, jie gali tapti sausi. Be to, jis gali pašalinti natūralius aliejus ir dėl to galvos oda gali niežėti ir pleiskanoti“, – teigia Andy.

Pernelyg didelis prakaitavimas

Nors prausimasis yra geriausias būdas pašalinti prakaitą ir nešvarumus nuo kūno, itin karštas dušas gali duoti priešingų rezultatų. Jei temperatūra per karšta, išėję iš vonios kambario galime kurį laiką prakaituoti.

REKLAMA

REKLAMA

„Dėl padidėjusios temperatūros gali nemaloniai prakaituoti iškart po dušo. Norint to išvengti, geriausiai tinka šiltas ir šaltas dušas“.

Senstanti oda

Daugelis iš mūsų stengiasi išvengti odos senėjimo naudodami drėkinamąjį kremą ir apsauginį kremą nuo saulės. Tačiau, priklausomai nuo dušo temperatūros, galite užkirsti kelią šioms pastangoms.

„Nors karštas dušas tiesiogiai nesukelia raukšlių, jis gali dehidratuoti ir išsausinti odą, todėl ji gali senti. Aukšta temperatūra gali pakenkti keratino ląstelėms, o tai gali sutrikdyti odos gebėjimą išlaikyti drėgmę“, – tikina ekspertas.