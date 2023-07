Mėgstamos prekės – už gerą kainą? Tai – „Lidl“ „Superšeštadienio“ receptas

REKLAMA

Šį šeštadienį „Lidl“ kviečia įsigyti visų mėgstamų bananų – jų kilogramas kainuos tik 0,77 Eur. Mėsos gerbėjai 1 kg šviežios kiaulienos nugarinės be kaulų nusipirks už superkainą – 3,69 Eur. Aktyvavus „Lidl Plus“ programėlės kuponą, 82 proc. riebumo sviestas kainuos net 44 proc. pigiau – tik 0,99 Eur.

„Superšeštadienio“ prekių krepšelį „Lidl“ kviečia papildyti dar dviem prekėmis už tikrai gerą kainą: „Pilos“ graikišku jogurtu, kurio 400 g visada kainuos vos 0,59 Eur ir dideliu mangu – 1 vnt. kaina visą šią savaitę siekia tik 0,99 Eur.

Įdomiems atradimams – aštri kiauliena

„Lidl“ ekspertų komanda kviečia patirti įdomius atradimus ir šį savaitgalį pasigaminti aštrios kiaulienos.

Receptui reikės:

0,5 kg kiaulienos nugarinės be kaulų

1 didelės morkos

1 vidutinio dydžio raudonosios paprikos

1 aitriosios paprikos

2–3 skiltelių česnako

6 v. š. alyvuogių aliejaus

1 v. š. medaus

4 v. š. pomidorų tyrės

1 a. š. aitriosios paprikos miltelių

Druskos ir pipirų pagal skonį

Ryžių garnyrui

Šviežių svogūno laiškų papuošimui

Paruošimas:

Plonomis juostelėmis supjaustykite kiaulienos nugarinę ir sudėkite į dubenį. Suberkite prieskonius ir gerai išmaišykite.

Į įkaitintą keptuvę supilkite aliejų ir sudėkite paruoštas kiaulienos juosteles. Kol ant vidutinės kaitros kepa mėsa, šiaudeliais supjaustykite morką, o paprikas ir česnaką – nedideliais kubeliais.

Kiaulienai apskrudus, į keptuvę sudėkite daržoves ir įpilkite stiklinę vandens. Uždenkite keptuvę dangčiu ir troškinkite patiekalą, kol daržovės suminkštės.

Išgaravus didžiajai daliai skysčio, sudėkite medų ir pomidorų tyrę bei gerai išmaišykite. Troškinkite dar kelias minutes, ir tuomet patiekite su virtais ryžiais. Papuoškite patiekalą šviežiais svogūno laiškais.

Savaitgalio desertui – gardūs bei itin pigūs bananų ir mangų ledai

Žinoma, kokia gi vasara be ledų, tad šįkart „Lidl“ kviečia jų pasigaminti patiems – prireiks viso labo trijų ingredientų: bananų, mangų ir graikiško jogurto. Be to, ledai – be jokio pridėtinio cukraus, ir tikrai pigūs – 2–3 porcijos kainuos mažiau nei 1,5 Eur.

Reikės:

2 gerai prinokusių bananų

1 didelio mango

250 g „Pilos“ graikiško jogurto

Paruošimas:

Iš vakaro supjaustykite visus vaisius: bananus – maždaug 1 cm storio riekelėmis, mangą – nedideliais kubeliais. Vaisius paskleiskite ant kepimo popieriumi išklotos lentelės ar lėkštės ir per naktį laikykite šaldiklyje, kad sustingtų.

Į trintuvą sukrėskite graikišką jogurtą, tuomet paeiliui bananų riekeles ir mango gabaliukus. Trinkite visą mišinį, kol gausite vientisą masę. Nepamirškite reguliariai nustumti vaisius nuo trintuvo sienelių, kad būtų sutrinti visi gabaliukai.

Sutrintus ledus galite iškart ragauti. Jei norisi tvirtesnės konsistencijos ledų, patariama dar bent 30 minučių juos palaikyti šaldiklyje.

Neišmeskite vaisių žievelių!

Paruošus ledus iš vaisių, neskubėkite išmesti jų žievelių – jas verta panaudoti. „Lidl“ ekspertai pasakoja, kad bananų žievelės gali suteikti sveikesnę išvaizdą kambariniams augalams – tereikia vidine žievės puse patrinti visų namie esančių augalų lapus. Jie atrodys kur kas švariau ir gaiviau, o ir augalai augs lengviau – bananų bei kitų vaisių ir daržovių žievėje esančios medžiagos veikia tarsi trąšos.

Bananų žievelę taip pat galite panaudoti grožio procedūroms, pavyzdžiui, drėkinant odą. Žieve reikia patrinti odą ar tiesiog ją uždėti ant veido – ji suveiks tarsi natūralus drėkiklis. Be to, taip sumažės odos paburkimas, paraudimas ir sudirgimas.

Tuo metu mangų žievelė gausi antioksidantais ir drąsiausi tikrai gali išbandyti ją maisto gamyboje. Ji puikiai ruošiant mangų skonio sirupą ar net saldžius traškučius.

Gerų savaitgalio eksperimentų!