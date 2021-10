Meghan Markle sulaukė internautų įtūžio: negali patikėti jos poelgiu

Šeštadienį pora pasirodė Niujorke, kur agitavo imtis veiksmų klimato kaitos stabdymui, o tada privačiu lėktuvu išskrido atgal į savo 11 milijonų kainuojančius namus Kalifornijoje.

Buvęs JK ministras Normanas Bakeris (64) sakė: „Iš princo Harry ar kitų karališkosios šeimos narių pusės labai veidmainiška žmonėms pamokslauti apie klimato kaitą, kai jų anglies dvideginio emisijos yra didesnės, nei visų kitų pasaulio žmonių. Privačiais lėktuvais skraidantys žmonės patenka į vieną procentą daugiausiai anglies dvideginio išleidžiančių žmonių pasaulyje.

Princas Harry turėtų nustoti skraidyti privačiu lėktuvu, o jei juo skraido, tada turėtų nustoti pamokslauti žmonėms apie klimato kaitą. Nusipirkti lėktuvo bilietą iš Niujorko į Kaliforniją nėra labai sudėtinga – žmonės labai dažnai taip daro.“

Per dvejus metus 21 kartą skrido privačiu lėktuvu

Ši kritika išreikšta po to, kai pasirodė žinia, kad pora per dvejus metus 21 kartą skrido privačiu lėktuvu. Niujorke pora pirmą kartą pasirodė viešumoje po to, kai gimė mažoji Lilibet, rašoma mirror.co.uk.

Sasekso hercogai į Niujorką atvyko ketvirtadienį, tada kartu su miesto meru Billu de Blasio bei valstijos gubernatore Kathy Hochul apsilankė rugsėjo 11–osios memoriale. Harry su Meghan buvo apsistoję viešbutyje „The Carlyle“ – dar vadinamame „Galios bokštu“ dėl jame apsistojančių įžymybių, o taip pat užfiksuota, kaip jiedu mėgavosi gėrimais viešbučio bare.

„The Carlyle“ taip pat buvo mėgstamiausias Harry mamos princesės Dianos viešbutis – lankydamasi Niujorke ji visuomet ten atsistodavo. Užfiksuota, kaip jie sveikinasi su viešbučio darbuotojais, kurie juos pasitiko trumpam vizitui, prieš porai grįžtant namo į Montecito vilą Kalifornijoje. Kelionės metu, lankydamiesi „One World“ observatorijoje Niujorke, su miesto metu B. De Blasio jie kalbėjosi ir apie psichikos sveikatą.

Niujorko meras sakė: „Jie labai geri žmonės, kurie stengiasi daryti gera visame pasaulyje. Man jie labai patiko, ypač jų veikla psichikos sveikatos srityje. Man patiko princo mintis, kai jis kalbėjo apie „psichikos sveikatingumą“ – sakant „psichikos sveikatingumas“ tai pateikiama kaip teigiama, siektina idėja. Tai buvo vienas iš tų dalykų, apie kuriuos kalbėjome. Labai žaviuosi tuo, ką jie abu daro šioje srityje.“