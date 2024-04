Meghan Markle patyrė gėdingą klaidą: pastebėjo akyliausi

Meghan Markle praėjusį mėnesį vaikų ligoninėje vilkėdama puošnią suknelę patyrė garderobo gedimą ir akyli karališkosios šeimos gerbėjai tai pastebėjo.

Sasekso kunigaikštienė kovo 21 d. užsuko į Los Andželo vaikų ligoninę padėti rinkti pinigus. Ji vilkėjo prašmatnią „Oscar de la Renta“ suknelę, kainuojančią 2 700 svarų sterlingų, ir elegantiškus juodus „Aquazurra“ batelius, kurie jai kainavo 595 svarus sterlingų.

Meghan taip pat turėjo blizgantį „Cartier“ laikrodį, kurio vertė – daugiau nei 25 000 svarų sterlingų, ir blizgančią Ariel Gordon apyrankę, kuri kainuoja apie 4 354 svarus sterlingų, rašo dailystar.co.uk.

Akyliausi gerbėjai pastebėjo gedimą

Vienas asmuo rašė: „Rimtai? Oho, gėda.“

Kitas asmuo sakė: „Nejauku, manau, kad tai labiau užtrauktuko, o ne skylės problema. Galbūt ji nepastebėjo, kad užtrauktukas užsegtas ne iki galo, arba jis nusmuko, nes buvo per daug aptemptas.“

Kažkas kitas pasakė: „Ji nepatikrino jo prieš užsidėdama? Greitas susiuvimas būtų tai sutvarkęs.“

Kitas pritarė: „Marškiniai suskilę per siūlę.“

Apsilankymo metu Meghan vaikams perskaitė tris savo mėgstamiausias knygas: „Rosie the Riveter“, „Pete the Cat“ ir „I Saw a Cat“. Ji taip pat dalyvavo su kiekviena knyga susijusioje STEAM veikloje.

Vakar internete pasirodžiusiame vaizdo įraše matyti, kaip dviejų vaikų mama šiltai pasveikina grupę mažylių, susirinkusių pasiklausyti jos pasakojimo.

Po skaitymo užsiėmimo hercogienė apkabino ir pabendravo su vaikais ir darbuotojais, net nusifotografavo su jais.