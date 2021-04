Maudydamiesi paliekate praviras vonios duris? Pasakė, kodėl to nereiktų daryti

„Bright Side“ pateikia kelis patarimus, kurie padės pašalinti nemalonius odos pojūčius bei ją apsaugoti.

Stenkitės vonioje ar duše nepraleisti daugiau nei 10 minučių.

Rekomenduojamas maksimalus laikas duše ar vonioje yra apie 5–10 minučių. Dermatologai sako, kad tai yra pakankamai laiko odai valyti ir drėkinti. Viršinus šį laiką gali būti nemalonių pasekmių. Kai per daug prausiate veidą, pašalinate natūralius aliejus, kurie išlaiko jūsų odą sveiką. Tuomet galite pastebėti tam tikrą dirginimą ir paraudimą.

Nepalikite atidarytų vonios kambario durų

Retkarčiais galime palikti praviras vonios duris prausdamiesi po dušu, kad patektų daugiau oro. Dermatologai siūlo vengti šio įpročio. Laikykite duris į vonios kambarį uždarytas. Tai palaiko labai reikalingą drėgmę kambaryje, kad jūsų oda neišsausėtų.

Drėkinkite odą iškart po dušo ar vonios

Geriausias laikas naudoti drėkinamąjį kremą yra tada, kai oda yra drėgna. Tuomet ji drėgmę „užrakina“ savyje ir apsaugo nuo papildomo dirginimo. Veidui nusausinti stenkitės nenaudoti rankšluosčio, bet iškart po plovimo patepkite kremu.

Pirkite produktus su specialiais raminančiais ingredientais

Produktai, kuriuose yra niacinamido, alantoino, saldymedžio šaknies, ramunėlių, alavijo ir agurkų, gali padėti sumažinti paraudimą, sako dermatologai. Be to, ekspertai rekomenduoja naudoti ekologiškas valymo priemones. Svarbu nepadauginti produktų, nes šiuo metu dažnai dėvint kaukę, gali atsirasti „masknė“, kai spuogai atsiranda dėl to, kad kaukė sulaiko nešvarumus porose.

Pailsėkite nuo grožio procedūrų

Dermatologai sako, kad jūsų kūnui taip pat reikia pailsėti nuo grožio rutinos. Todėl kartkartėmis nenaudokite jokių odos priežiūros priemonių. Tai ypač naudinga žmonėms su plonos ir jautrios odos tipais.