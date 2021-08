Maudotės kiekvieną dieną? Turi jums svarbią žinią

Jei kai kurie, norėdami išsaugoti savo asmeninę higieną, nusiprausia po dušu kiekvieną dieną, kiti tai daro tik du ar tris kartus per savaitę. Be to, „Diogenes-France“ atlikta apklausa rodo, kad vienas iš keturių prancūzų nesimaudo kiekvieną dieną.

Dar kiti apklaustieji, odos, sveikatos ir planetos labui, nenaudoja nei šampūno, nei muilo ar dušo želės. Kyla natūralus klausimas: ar tikrai reikia praustis kiekvieną dieną? Du dermatologai paaiškina.

Pakankamai higieniška

Pasak dermatologo dr. Guibal, maudytis du ar tris kartus per savaitę – visiškai normalu: „Kasdien apsiribodami vadinamuoju „pirato“ dušu ir visiškai nusiprausę tik kartą per dvi dienas, būsime lygiai tokie pat švarūs, lyg kasdien nusimaudę po dušu.

Tačiau žmonės, turintys antsvorio, turėtų būti budresni, nes maceracija odos raukšlėse gali sukelti antrines infekcijas. Kita vertus, žmonės turintys sausą odą, turėtų privengti maudymosi duše.“

Dermatologė Marie-Estelle Roux aiškina, kad dušas išnaikina milijardus ant odos esančių bakterijų, bet taip pat gali ir jas maitinti: „Maudantis duše ar vonioje, oda pašalina dalį hidrolipidinės plėvelės.

Tai plona apsauginė plėvelė, negyvų odos ląstelių, prakaito, vandens, keratino ir sebumo mišinys, kuris išlaiko odos drėgnumą ir apsaugo nuo išorinių atakų, kurias sukelia bakterijos ir trintis. Todėl rekomenduojame po kiekvieno dušo užtepti drėkinamąjį pienelį, kad riebalai vėl atsirastų ant odos, o žmonėms, kenčiantiems nuo atopinio dermatito, pvz., egzemos, patariame apriboti dušų skaičių.“

Jai prausimasis po dušu – kasdienis ritualas, nepamirškite odą gerai drėkinti.

Nėra vienos taisyklės

Be šių dermatologinių aplinkybių, nėra vienos taisyklės, kuri nurodytų, kiek kartų turėtume praustis, rašo lefigaro.fr.

„Dažnis skirsis priklausomai nuo to, ar dirbame mieste, kaime, lauke ar ne, ar sportuojame, ar vasaros laikotarpis. Vasarą drabužiai mažiau apsaugo nuo išorinių bakterijų ir mes daugiau prakaituojame“, – priduria Marie-Estelle Roux.

Gydytojas Guibal prideda, kad jeigu esate kaltinamas, jog nesaugote planetos, pasiūlykite perspektyvią nuomonę: „Nesijauskite kaltas, jei kasdien prausiatės po dušu ne tik higienai, bet ir malonumui. Per dažno dušo pasekmės tvariam vystymuisi yra šiek tiek mažesnės nei kitų, daug blogesnių ir didesnių, atliekų.“