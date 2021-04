Ji žalia, nemaloni, tačiau stebuklinga. Matcha tapo madinga ir arbatinėse ir grožio prekių parduotuvėse, tačiau kuo ji tokia ypatinga ir nusipelno tokio populiarumo?

Matcha yra žalioji arbata, pati geriausia rūšis, šimtmečiais auginama Japonijoje.

Visi ją mėgsta, ir nors ji turi kofeino, bet jo yra mažiau nei juodoje arbatoje ar kavoje.

Kuo matcha naudinga sveikatai?

Matchoje gausu katechinų, turinčių puikių antioksidanto savybių, o tai gera žinia mūsų kūnui ir odai. Joje nedaug kofeino, taigi išgėrus matchos, tapsite tik truputį energingesni, rašo mirror.co.uk

Žinome, kad žalia arbata yra naudinga odai, mažina uždegimus ir gerina odos spalvą. Daugelis prisipažino, kad matcha jiems padėjo sulieknėti. Taigi, rodos, kad nėra nieko, ko matcha neįveiktų.

Primename, kad anksčiau esame rašę ir apie neteisingus arbatos naudojimo būdus, pasitikrinkite ar šių klaidų nedarote ir jūs:

Ar teisingai plikote arbatą? Ne, jei pieną pilate po karšto vandens. Tyrėjai pasidomėjo, kaip geriausiai užsiplikyti arbatą, jei vanduo yra kietas.

Akivaizdu, kad reikėtų ant arbatos maišelio pirma pilti pieną, o po to vandenį iš arbatinio. Didelė mineralų koncentracija vandenyje įtakoja skonio junginių formavimąsi, tačiau jei įpilsite pirma šlakelį pieno, skonis tikrai bus geresnis, rašo dailystar.co.uk

Leeds universiteto profesorius Alan Mackie nustatė, kad piene esantys riebalai padeda išsaugoti jūsų mėgstamos arbatos rūšies skonį, o jei pirma pilsite karštą vandenį, poveikis bus priešingas. Eksperto teigimu, vėliau įpylus pieno, paveikiami junginiai arbatos puodelyje. Taninai sutirštėja nespėję pilnai išskirti savo kvapų ir skonio.

Išdavė arbatos gudrybę

„Jei pirma įpilate pieną, baltymai suriša taninus ir kitus mineralus bei neleidžia jiems sutirštėti, tada pilnai atsiskleidžia kvapas ir skonis“, − tvirtina profesorius dienraščiui The Sun. Dr Stapley iš Loughborough universiteto pritaria, kad geriausia pirma pilti pieną, o po to karštą vandenį. Jei vis tik karštą vandenį pilate pirma, o pieną po to, jis nevienodai įšyla ir denatūruojasi, gėrimo paviršiuje sudarydamas plėvelę. Deja, žmonės nelinkę keisti savo įpročius ir dažniausiai nepaiso mokslininkų patarimų.

Po YouGov apklausos, kurioje dalyvavo 1595 britai, net 79% apklaustųjų prisipažino pieną pilantys po vandens. Pasirodo, kad Jungtinės Karalystės gyventojai nemėgsta stiprios arbatos, o 47% į arbatą įsipila gana daug pieno.