Masiškai plinta vaizdelis iš olimpinių žaidynių: pastebėjo akyliausi

Prasidėjus olimpinių žaidynių uždarymo ceremonijai, gerbėjus pribloškė ekrane išvystas komiškas momentas.

Vilkėdamas tvarkingu kostiumu prancūzų plaukikas Leonas Marchand‘as per Tiuilri sodus nužingsniavo olimpinės ugnies link. Simboliškai, užgesus didžiajai ugniai, plaukikas uždegė mažesnį deglą ir jį nešė į Luvrą.

Tačiau kadras, kuriame norėta parodyti, kaip L. Marchand‘as vienas neša olimpinę ugnį, nepavyko pagal planą, o žiūrovai negalėjo sulaikyti juoko, rašo mirror.co.uk.

Vienas vartotojas socialiniame tinkle „X“ pasidalijo užfiksuoto komiško momento vaizdo įrašu ir rašė: „Nesijaudink... niekas tavęs nematė.“ Vaizde matyti keturis olimpinius aukso medalius iškovojęs Prancūzijos plaukikas, tačiau dėmesį labiau patraukė antras planas, kuriame matyti, kaip vyras slepiasi už puikiai prižiūrėto krūmo.

Iš viršaus darytame kadre atrodė, kad L. Marchand‘as stovėjo vienas, tačiau kai pasikeitė vaizdo kampas tapo akivaizdu, kad kadre yra dar vienas žmogus – baltai / mėlynai apsirengęs vyras, kuris buvo nepatogiai įsitaisęs už krūmo.

Don’t worry… no one saw you 🤣🤣 #ClosingCeremony pic.twitter.com/A6g4zq4fix