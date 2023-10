Markle sulaukė skaudaus smūgio iš karalienės draugės: žodžių į vatą nevyniojo

Jos draugystė su velione karalienei tęsėsi daugiau nei 50 metų, britų aukštuomenės narė buvo viena iš šešių karalienės pamergių per jos karūnavimo ceremoniją 1953 metais.

Ji taip pat buvo artima karalienes seseriai princesei Margaret, jos bendravo nuo 1971 m. iki pat princesės mirties 2002 m.

Negailėjo aštrių žodžių

Kalbėdama tinklalaidėje „Rosebud with Gyles Brandreth“, ledi Glenconne apie 42-ejų Sasekso kunigaikštienę sakė:

„Manau, kad reikalas su Meghan buvo tas, kad ji visiškai nesuprato, ko iš jos tikimasi.

Žinote, mano manymu ji galvojo, kad tai bus tarsi dar vienas aktorinis darbas. Galvojo, važinės auksinėje karietoje ir panašiai. Tačiau iš tiesų būti karališkosios šeimos nariu nėra taip žavu, dažnai tai yra labai nuobodu.“

Ledi Glenconner taip pat atskleidė, kad per karaliaus Karolio III karūnavimą ji sėdėjo šalia Johno Kerry ir paklausė jo, ką amerikiečiai mano apie Harry ir Meghan.

„Jis atsakė: „Mums visiems labai, labai gaila Harry. Manau, kad tokio atsakymo ir pakaks“, – pasak Glenconner, tokio atsakymo ji sulaukė iš buvusio valstybės sekretoriaus.

Ledi Glenconner, taip pat žinoma kaip Anne Tennant, baronienės Glenconner, parašė knygą apie savo gyvenimą „Lady in Waiting: My Extraordinary Life in the Shadow of the Crown“.

Ji buvo trumpai susižadėjusi su velionės princesės Dianos tėvu Johnnie Althorpu, tačiau galiausiai sužadėtuvės buvo nutrauktos, rašo nypost.com.

Vėliau, 1956 metais ji ištekėjo už Colino Cristopherio Pageto Tennanto, jų vestuvėse svečiavosi ir karalienė bei princesė Margaret. Jų santuoka truko iki vyro mirties 2010 metais.

Be to, akyliausi pastebėjo, kad „Netflix“ serialo „The Crown“ trečiajame ir ketvirtajame sezonuose taip pat yra jos personažas, ją vaidino aktorės Grace Stone ir Nancy Carroll.

Anksčiau ir pati M. Markle prisipažino, kad ją nustebino karališkosios šeimos gyvenimas. Savo prieštaringai vertinamame „Netflix“ seriale apie juos Meghan sakė:

„Prisijungdama prie šios šeimos žinojau, kad yra protokolas, kaip viskas daroma. Nėra pamokų ar kažkokio žmogaus, kuris pasako:

„Sėdėkite taip. Sukryžiuokite kojas taip. Naudokite šią šakutę. Nedarykite to. Nusilenkite. Dėvėkite tokią skrybėlę“. Taip nebūna.“

M. Markle teigė, kad prieš tapdama karališkosios šeimos nare ji taip pat turėjo mintinai išmokti Didžiosios Britanijos himno žodžius. „Ieškojau jų „Google“, sėdėjau ir vis mokiausi, mokiausi žodžius“, – prisiminė ji.