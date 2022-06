Mamos prašymas sūnaus gimtadieniui šokiravo svečius: „Tai žiauru ir pikta“

„Mumsnet“ svetainėje mama paklausė, ką jie mano apie jos idėją, ir paaiškino, kad ketina ją įgyvendinti, nes nenori, kad krūvos dovanų „taptų norma“ jos vaikui.

Ji tikino, kad mažylis, kuriam netrukus sukaks treji, iš savo tėvų gaus „vertingas dovanas“, tačiau „nedovanojimo politika“ reikš, kad kiti į gimtadienį ateinantys vaikai dovanų neneš.

Paprašė ateiti be dovanų

Įraše, pavadintame „Ar aš neprotinga, kad trečiojo vaiko gimtadienio proga neprašysiu dovanų?“ mama rašė:

„Tiesiog taip. Mano vaikas švęs trečiąjį gimtadienį, kuriame dalyvaus dar 25 vaikai. Ar galima prašyti, kad kiti vaikai neneštų dovanų?

REKLAMA

Savo vaikui mes su vyru padovanosime porą reikšmingų dovanų. Šiomis dienomis gimtadienių ir Kalėdų dovanų gausa man atrodo labai slegianti ir nenoriu, kad mano vaikui tai taptų norma. Ir taip jau visko turime daug“.

Mamos įrašas sukėlė ažiotažą tarp kitų tėvų, nes kai kurie manė, kad ji elgiasi „piktybiškai“ ribodama vaiko gimtadienio dovanas – daugelis teigia, kad gausybė dovanų yra gimtadienio „stebuklo“ dalis, rašo mirror.co.uk.

Tiek svečiai, tiek internauti liko šokiruoti

Vienas žmogus pasakė: „Manau, kad tai žiauru ir pikta, tai privers žmones jaustis nepatogiai. Ar planuojate tai daryti kiekvieną gimtadienį? Nemanau, kad tai įmanoma. Tegul jis džiaugiasi savo gimtadieniu ir dovanomis“.

Kitas pridūrė: „Manau, kad dalis tokio amžiaus vakarėlių ir gimtadienių magijos yra atsidaryti nedidelę šūsnį dovanų, o ne tik dvi kruopščiai atrinktas dovanėles nuo mamos ir tėčio. Jis greitai sulauks tokio amžiaus, kad supras, kad kitiems reikia nešti dovanėles, tačiau jam niekas jų neatnešdavo“.

REKLAMA

REKLAMA

Daugelis kitų gyrė mamos įsipareigojimą pasirūpinti, kad jos šeima nesišvaistytų ir nerinktų žaislų bei kitų jai nereikalingų daiktų, nors dauguma teigė, kad geriau būtų paaukoti nepageidaujamas dovanas labdarai, o ne jas uždrausti.

Kažkas pastebėjo: „Galėtum jam leisti jas išvynioti, bet kelias slapta paaukoti labdarai“. Kažkas kitas pritarė: „Kodėl negalite pasilikti kelių, o likusias paaukoti?“

Buvo žmonių, kurie visiškai pritarė mamai, sakydami, kad uždrausti dovanas yra gerai – ypač kai jos vaikui tik treji, tad, greičiausiai, dovanų trūkumo nepastebės.

Viena mama pasakė: „Manau, kad per antrąjį ir trečiąjį gimtadienius tinka nieko nedovanoti. Trejų metukų mažyliai nelabai supras. Neseniai dalyvavome vaiko trejų metukų gimtadienyje kur nebuvo dovanų ‒ man labai palengvėjo! Be to, manau, kad dovanų nebuvimas reiškia, kad laukia vakarėlis su tortu, žaidimais ir pramogomis“.

Kažkas kitas paskelbė: „Jei atvirai, nematau tame problemos! Tik noriu paklausti ‒ ar nebus taip, kad vaikas negaus dovanų iš nieko, ne tik iš draugų?“.