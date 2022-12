Lingienė siunčia perspėjimą: Vilniuje išplito mirtimi grasinanti infekcija – pasakė, kaip atpažinti ligą

„Duomenys rodo, kad vienas atvira plaučių tuberkulioze sergantis asmuo per metus gali užkrėsti nuo 10 iki 15 žmonių, todėl labai svarbu kuo anksčiau diagnozuoti ligą, kad ir pats žmogus turėtų daugiau šansų pasveikti, ir būtų apsaugoti kiti.

Tai reiškia, kad turime daugiau dėmesio skirti savo sveikatai patys, pajutę simptomus kreiptis į gydytojus, kurie taip pat turėtų nedelsti ir, kilus įtarimams, skirti tyrimus. Tik taip galime užkirsti kelią milijonus gyvybių pasaulyje kasmet nusinešančios ligos plitimui“, – sako NVSC Vilniaus departamento direktorė, gyd. epidemiologė Rolanda Lingienė.

Kas gali išduoti ligą?

Specialistai rekomenduoja atkreipti dėmesį į savo sveikatą, jei žmogus jaučia ilgalaikį bendrą silpnumą, greičiau pavargsta, skundžiasi sumažėjusiu apetitu ir svorio kritimu, jaučia nuotaikų kaitą. Taip pat – jei jo kūno temperatūra yra padidėjusi, žmogus gausiau prakaituoja naktį, skundžiasi dažnai besikartojančiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis bei plaučių uždegimais.

Be to, epidemiologai primena apie kūdikių skiepijimo svarbą. Jų teigimu, tėvams būtina įsiklausyti į specialistų raginimus ir skiepyti savo atžalas, kadangi vėliau gali būti per vėlu – vis dar neturime vakcinos, kuri nuo tuberkuliozės apsaugotų suaugusiuosius. Tarptautinės organizacijos, ekspertai, kalbėdami apie skiepijimą nuo tuberkuliozės, vieningai sutaria, kad nuo tuberkuliozės kūdikiai turėtų būti skiepijimai kuo anksčiau, ypač šalyse, kuriose yra didelė tuberkuliozės infekcijos rizika.

Pernai, NVSC duomenimis, Lietuvoje iš viso nustatyta 500 tuberkuliozės atvejų, daugiau nei ketvirtadalis jų, t. y. 134, registruoti Vilniaus apskrityje. Nuo šios ligos praėjusiais metais mirė 31 žmogus (Vilniaus apskrityje – 13).

Kas yra tuberkuliozė?

Tai infekcinė liga, pažeidžianti įvairius organus. Nuo negydomos aktyvios tuberkuliozės formos gali mirti apie 45 proc. pacientų.

Kaip ši infekcija plinta?

Tuberkuliozės sukėlėjai plinta per orą su dalelėmis. Kai sergantis plaučių tuberkulioze žmogus kalba, čiaudi, kosti, jis išskiria tuberkuliozės mikobakterijas, kurios ore gali išlikti net kelias valandas.

Kokios yra tuberkuliozės rizikos grupės?

Riziką susirgti tuberkulioze turi kiekvienas, tačiau labiausiai – rizikos grupėms priklausantys asmenys, todėl jie turi būti tiriami numatytu periodiškumu.

Valstybės lėšomis profilaktiškai tiriami šie asmenys:

turėję artimą sąlytį su atvira tuberkulioze sergančiu asmeniu;

užsikrėtę žmogaus imunodeficito virusu;

priklausomi nuo alkoholio, narkotinių ir kitų psichoaktyvių medžiagų;

esantys laisvės atėmimo vietose;

gyvenantys uždaruose kolektyvuose;

kurių sveikatos būklė didina riziką susirgti tuberkulioze (turintys latentinę tuberkuliozę, sergantys onkologinėmis ligomis, patyrę skrandžio ar žarnų rezekciją, sergantys cukriniu diabetu, sergantys lėtiniu inkstų nepakankamumu, turintys kūno masės indeksą 10 procentų mažesnį už normą, gydomi kortikosteroidais ir (ar) imunitetą slopinančiais vaistais);

darbuotojai, kurie privalo prieš pradėdami dirbti ir vėliau kasmet pasitikrinti sveikatą, ar neserga tuberkulioze.

Kaip išvengti susirgimo tuberkulioze?

Skiepytis – pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių, Lietuvoje nuo tuberkuliozės skiepijami naujagimiai 2-3 dieną po gimimo.

Profilaktiškai tikrintis sveikatą.

Atlikti tuberkulino testą (vaikams iki 7 m. amžiaus ir rizikos grupėms priklausantiems vaikams).

Nuolat vėdinti patalpas ir palaikyti švarą jose.

Laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo higienos.

Ankstyva tuberkuliozės diagnostika – viena iš pagrindinių infekcijos plitimo valdymo priemonių.

Taip pat svarbu nepamiršti bendrųjų apsisaugojimo nuo tuberkuliozės priemonių, stiprinančių imunitetą, t. y. visavertės mitybos, grūdinimosi, buvimo gryname ore, darbo ir poilsio režimo užtikrinimo, palankios psichologinės aplinkos ir pan.