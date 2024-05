Lietuvos vyrams smogia plikimas: štai kas jį sustabdys

Nors vyrų plikimo priežastys dažniausiai susiję su genetika ir hormonų veikla, yra įvairių būdų, kaip jį valdyti ar netgi atidėti plikimo progresavimą.

Apie tai, kaip galima sustabdyti vyrų plikimo procesą, komentuoja „Eurovaistinės“ vaistininkas Mindaugas Rutalė ir „Camelia“ vaistininkas Deimantas Auškalnis.

M. Rutalė pasakoja, kad vyrų plikimo amžius yra labai individualus. Visgi, vidutiniškai vyrų plikimo pradžia gali prasidėti nuo 25-35 metų, o labiausiai tai pastebi vyresni nei 50 metų.

„Vyrai gali pradėti plikti dėl įvairiausių priežasčių. Pavyzdžiui, tai gali nulemti genetika, stresas, hormoniniai pokyčiai, netaisyklinga mityba, nerimas, žalingi įpročiai, tam tikri vartojami vaistai, nemiga bei skydliaukės ligos“, – pasakoja vaistininkas.

Vyrų plikimo požymiai

Specialistas teigia, kad pirmiausia reikėtų įsivertinti, ar vyras iš tiesų plinka, ar tai yra trumpalaikis plaukų slinkimas.

„Svarbu nepamiršti, kad plaukų slinkimas yra natūralus procesas, todėl visiškai normalu per dieną netekti iki 200 plaukų.

Pavyzdžiui, jeigu jums slenka plaukai, jūs pastebėsite, kad didesnis jų kiekis lieka šukose, tačiau plaukų apimtis ant galvos nepakinta. Visgi, jeigu jūs pradedate plikti, jums ilgainiui gali pradėti retėti plaukai, mažėti jų apimtis bei atsiverti oda pakaušio ir kaktos srityse“, – pasakoja vaistininkas.

M. Rutalė akcentuoja, kad pastebėjus, jog plaukai slenka jau ilgiau nei 2-3 mėnesius, o galvos oda pleiskanoja ar ją niežti, ir ypatingai, jeigu pradėjo matytis plikimo plotai, būtinai kreipkitės į trichologą ar dermatologą, kuris nustatys tikslias problemos priežastis ir paskirs tinkamą gydymą:

„Tik nereikėtų iš karto tikėtis blogiausio. Kartais vietoje gydymo gali pakakti sureguliuoti mitybą ar ją papildyti maisto papildais ar vitaminais.“

Sulėtinti plikimo eigą – įmanoma

Vaistininkas D. Auškalnis teigia, kad plikimo procesas priklauso nuo įvairių genetinių, aplinkos ir gyvensenos veiksnių sąveikos.

„Tačiau daugiausiai plaukų slinkimui įtakos turi genetika, kuri yra paveldima. Jei tėvams ar seneliams slinko plaukai, tai tikėtina, kad ir jūs galite susidurti su šia problema.

Nors negalima visiškai sustabdyti plikimo, tačiau galima sulėtinti jo eigą. Pagrindiniai plikimo proceso mažinimo veiksniai: subalansuota mityba, fizinis aktyvumas, pakankamas miego kiekis, streso valdymas, antioksidantų, kurie neutralizuoja laisvuosius radikalus ir taip prisideda prie ląstelių pažeidimo mažinimo, vartojimas.

Be to, svarbu vengti žalingų įpročių, tokių kaip rūkymas ir per didelis alkoholio vartojimas, kurie gali paskatinti gausesnį plaukų slinkimą“, – teigia vaistininkas.

Specialisto teigimu, padidėjus stresui organizme išsiskiria daugiau kortizolio, kuris trukdo normalų plaukų folikulų veikimą ir prailgina plaukų augimo fazę.

„Taip pat yra rodančių tyrimų, kad stresas gali sumažinti kraujotaką aplink plauko folikulus, dėl to sumažėja maistinių medžiagų ir deguonies tiekimas plaukams, o tai gali sukelti jų slinkimą.

Daugelis sveikatos problemų, tokios kaip skydliaukės sutrikimai, autoimuninės ligos taip pat gali turėti tiesioginį poveikį plaukų būklei ir augimui.

Skydliaukė gamina hormonus, kurie reguliuoja daugelį organizmo funkcijų, įskaitant ir plaukų augimą. Skydliaukės hormonų disbalansas gali sukelti plaukų slinkimą arba padidėjusį plaukų trapumą.“, – sako jis.

Sustabdykite plikimą šiais būdais

Vaistininkas M. Rutalė sako, kad intensyvesnis plaukų slinkimas gali išduoti tam tikrų medžiagų trūkumą organizme. Dėl to rekomenduojama pasidaryti kraujo tyrimus, jog įsitikintumėte, ar jums netrūksta biotino, seleno, cinko, kalcio ir silicio.

„Sužinojus, kurių vitaminų jums trūksta, patariama pradėti vartoti maisto papildus arba valgyti daugiau maisto produktų, kuriuose būtų reikiamų medžiagų. Taip pat rekomenduojama papildomai vartoti aminorūgštis ir pantoteno rūgštį.

Lygiai taip pat peržiūrėkite, kokias plaukų kosmetikos priemones naudojate. Atkreipkite dėmesį, kad jų sudėtyje nebūtų sulfatų, dažiklių, dirbtinių kvapiklių, silikono ar alkoholio. Taip pat rinkitės priemones su kofeinu, aminoproteinais, arbatmedžiu, chininu ir alaviju – visos šios medžiagos naudingos kovojant su plaukų slinkimu.

Venkite dažno plaukų lietimo pirštais ir geriau rinkitės medines šukas. Jos gali apsaugoti jūsų galvos odą nuo pažeidimų bei pagerinti mikrocirkuliaciją ir medžiagų apykaitą plauko svogūnėlyje. Taip pat plaukai, šukuojami medinėmis šukomis, mažiau riebaluojasi“, – pasakoja jis.

D. Auškalnis teigia, kad jei plaukų slinkimo priežastis nėra rimti sveikatos sutrikimai ar genetika, sulėtinti plaukų slinkimą gali padėti ir keli veiksniai:

Sveika mityba: gausi baltymais, vitaminu C, geležimi ir omega-3 riebalais, kurie yra svarbūs plaukų sveikatai. Svarbu išgerti pakankamą kiekį vandens, vengti pernelyg riebaus ar perdirbto maisto.

Streso valdymas: meditacija, joga ar kvėpavimo pratimai. Tai gali padėti sumažinti kortizolio lygį organizme.

Nealinkite plaukų: venkite plaukų formavimo įvairiais prietaisais, taip pat plaukų dažymo.

Reguliari priežiūra: naudokite natūralias plaukų priežiūros priemones, palepinkite plaukus kaukėmis ar aliejais.

Išbandykite šiuos plikimo stabdymo metodus namuose

Vaistininkas pataria, kad yra keletas natūralių būdų, kurie gali būti naudingi plaukų slinkimo prevencijai ar gydymui namuose: